Tisza-adó: a mezőgazdaságban dolgozók fizetése nagyon megérezné - Négy év alatt félmilliós mínusz

Sokba kerülhet a magyar dolgozóknak a Tisza Párt újabb ötlete. Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.

Az agrárkamarának Győr-Moson-Sopronban közel 15 ezer tagja van, közülük 6 ezer gazdálkodó. Mintegy 260 ezer hektáron folyik mezőgazdasági termelés térségünkben. Kijelenthető, hogy a mezőgazdaság a vármegye és a térség gazdaságának egyik fontos mozgatórugója. Egy szó mint száz, a Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a mezőgazdasághoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. A mezőgazdasági dolgozóknak ugyanis komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Eltörölnék az egykulcsos szja-t

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a mezőgazdaságban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 397 795 forint, ami 576 173 forintos bruttó bért jelent.