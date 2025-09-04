1 órája
Tisza-adó: a mezőgazdaságban dolgozók fizetése nagyon megérezné - Négy év alatt félmilliós mínusz
A mezőgazdaságban dolgozókra is súlyos terheket róna a Tisza-adó. Elemzések és kalkulációk szerint így érintené a Győr-Moson-Sopronban dolgozó mezőgazdasági szakembereket a nyilvánosságra került tervezet, a Tisza-adó.
Sokba kerülhet a magyar dolgozóknak a Tisza Párt újabb ötlete. Progresszív rendszert vezetne be a személyi jövedelemadóban kormányra kerülése esetén a Tisza Párt, leváltva a 15 éve működő egyszerű, egykulcsos rendszert, amelyben már sok éve egységesen 15 százalék az adóráta. Csak napokkal ezelőtt derült ki Magyar Péter ellenzéki pártjának terve, a vármegyékben máris számolgatnak, hogy járnának a Tisza-adóval. A bevezetendő új adókulcsoknak nem ugyanaz lenne a hatásuk mindenhol, hiszen a jövedelmi viszonyok eltérők - derül ki a Világgazdaság friss elemzéséből.
Az agrárkamarának Győr-Moson-Sopronban közel 15 ezer tagja van, közülük 6 ezer gazdálkodó. Mintegy 260 ezer hektáron folyik mezőgazdasági termelés térségünkben. Kijelenthető, hogy a mezőgazdaság a vármegye és a térség gazdaságának egyik fontos mozgatórugója. Egy szó mint száz, a Győrben és környékén élők közül sokak megélhetése köthető a mezőgazdasághoz. Éppen ezért fájna nagyon Magyar Péterék elképzelése. A mezőgazdasági dolgozóknak ugyanis komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.
Eltörölnék az egykulcsos szja-t
Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Győr-Moson-Sopronban a mezőgazdaságban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 397 795 forint, ami 576 173 forintos bruttó bért jelent.
Így növekedne a Tisza-adó után az szja a mezőgazdasági dolgozóknak Győr-Moson-Sopronban - négy év alatt félmilliós mínusz
A Győr-Moson-Sopron vármegyei mezőgazdasági dolgozók bruttó 576 173 forintos átlagbére után jelenleg havi 86 426 forintos szja-t fizetnek. A kalkulációk szerint a Tisza párt javaslata szerint a mezőgazdasági dolgozók Győr-Moson-Sopronban havi 97 591 forintos szja-t fizetnének, míg éves szinten 133 985 forinttal adóznának többet a jelenlegi éves szja adózásukhoz képest. Mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, a fontos nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei jelentősen emelkednének havi szinten. Ez négy éves ciklusra vetítve 535 941 forintos plusz elvonást jelentene Győr-Moson-Sopron mezőgazdasági dolgozóitól.