Rovarral szennyezett csokit hívott vissza a hatóság

Rovarszennyezettség miatt két Real Nature étcsokoládés termék visszahívását kezdeményezte a forgalmazó Real Nature Kft. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden.

Termék visszahívás - Csokoládét rendeltek vissza - Illusztráció: pixabay

Termék visszahívás - Ha ezt a csokit vette, ne egye meg!

A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Real Nature étcsokoládés meggy 75 g kiszerelésű, 2026. szeptember 5. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 5999536055323 vonalkóddal ellátott termékekre, valamint a Real Nature étcsokoládés mandula 75 g kiszerelésű, 2026. április 29. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 599536055293 vonalkóddal ellátott termékekre vonatkozik.