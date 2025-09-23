szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

57 perce

Rovarral szennyezett csokit hívott vissza a hatóság

Címkék#termék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#rovar

Rovarszennyezettség miatt étcsokoládékat hívott vissza a Real Nature.

Kisalföld.hu

Rovarszennyezettség miatt két Real Nature étcsokoládés termék visszahívását kezdeményezte a forgalmazó Real Nature Kft. - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden.

termék visszahívás
Termék visszahívás - Csokoládét rendeltek vissza - Illusztráció: pixabay

Termék visszahívás - Ha ezt a csokit vette, ne egye meg!

A tájékoztatás szerint a termékvisszahívás a Real Nature étcsokoládés meggy 75 g kiszerelésű, 2026. szeptember 5. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 5999536055323 vonalkóddal ellátott termékekre, valamint a Real Nature étcsokoládés mandula 75 g kiszerelésű, 2026. április 29. minőségmegőrzési idővel rendelkező, az 599536055293 vonalkóddal ellátott termékekre vonatkozik.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - jelezte az NKFH.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu