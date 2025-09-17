Saját autót készítenek: a SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapata startra kész a Formula Student versenyre - képgaléria

A SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapat Design Freeze eseményére megtelt kedden délután az egyetem Sience Park aulája. A győriek elmúlt időszakbeli fejlesztéseire, a jövőbeni céljaira nem csak a helyi, hanem más, hasonló tevékenységet űző hallgatók is kíváncsiak voltak.

A SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapata az idén saját autóval készül a Formula Student versenyre.

Fotó: Krizsán Csaba

A 2008-ban alakult csapat eddig csak hajtáslánc fejlesztéssel foglalkozott, az idén azonban véglegesítik a hibrid hajtásláncukat, ugyanakkor megmarad a turbó belső égésű motoros konstrukciójuk is. A legnagyobb újdonságot jelentő bejelentésük az volt, hogy a 2026-es versenyszezonban immár önállóan vesznek részt a Formula Student versenyen saját versenyautóval. Az eseményen bemutatták a véglegesített terveiket, majd kezdődhet a gyártása.