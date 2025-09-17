szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

18°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bemutatták terveiket

33 perce

Saját autót készítenek: a SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapata startra kész a Formula Student versenyre - képgaléria

Címkék#SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapat#Formula Studen#Design Freéz

Kisalföld.hu

A SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapat Design Freeze eseményére megtelt kedden délután az egyetem Sience Park aulája. A győriek elmúlt időszakbeli fejlesztéseire, a jövőbeni céljaira nem csak a helyi, hanem más, hasonló tevékenységet űző hallgatók is  kíváncsiak voltak. 

SZEngine
A SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapata az idén saját autóval készül a Formula Student versenyre.
Fotó: Krizsán Csaba

A 2008-ban alakult csapat eddig csak hajtáslánc fejlesztéssel foglalkozott, az idén azonban véglegesítik a hibrid hajtásláncukat, ugyanakkor megmarad a turbó belső égésű motoros konstrukciójuk is. A legnagyobb újdonságot jelentő bejelentésük az volt, hogy a 2026-es versenyszezonban immár önállóan vesznek részt a Formula Student versenyen saját versenyautóval. Az eseményen bemutatták a véglegesített terveiket, majd kezdődhet a gyártása.

A SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapata startra kész a Formula Student versenyre

Fotók: Krizsán Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu