Járjon a Széchenyiek nyomában, eladó a pusztacsaládi főúri kastély, 600 millió forintért - fotók
Pusztacsaládon eladó a Széchenyi kastély, a főúri család egykori lakhelye. A Széchenyi kastély ára 600 millió forint.
Pusztacsaládon hirdeti az ingatlanbazar.com az egykori Széchenyi kastélyt. A történelmi épületet a legnagyobb magyar, Széchenyi István fiának, Ödönnek a tulajdona volt. A Széchenyi kastély tizenhat éven át volt a család birtokában. Most eladó, 600 millió forint az ára.
A Széchenyi kastély eladó
Egykori Széchenyi kastély a Fertő-tó közelében található. Pusztacsalád az 1700-as évek elején Festetics birtok volt, 1858-ban Festetics Taszilótól vásárolta meg a Sághi uradalomhoz tartozó Pusztacsaládot a gróf Széchenyi család. Széchenyi Ödön, Széchenyi István 16 évig volt a község ura. A Heller Richárd által építtetett kastély ős fás parkjával, kényelmes, tágas tereivel és visszafogott stílusával kiváló pihenési lehetőséget nyújt csoportok és kikapcsolódni vágyó társaságok számára egyaránt, de táboroztatásra vagy csapatépítők szálláshelyének biztosítására is ideális.
Eladó a pusztacsaládi főúri kastélyFotók: ingatlanbazar.hu
A kastély 46 fő egyidejű elhelyezésére nyújt lehetőséget összesen 20 szobában. Közösségi terei több fős és kisebb létszámú rendezvényekhez is ideálisak. Étkezőként is funkcionáló nagyterme 50-60 fő befogadásra képes. Önellátó, nagy konyhával rendelkezik. A kastély területe ezer négyzetméter, ős fás parkja pedig kilencezer. A hozzá tartozó telkek együttes területe 6 hektár.