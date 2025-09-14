szeptember 14., vasárnap

Főúri lak kapható!

2 órája

Járjon a Széchenyiek nyomában, eladó a pusztacsaládi főúri kastély, 600 millió forintért - fotók

Címkék#Széchenyi kastély#Festetics Tasziló#Sághi uradalom#eladó#Pusztacsalád#birtok

Pusztacsaládon eladó a Széchenyi kastély, a főúri család egykori lakhelye. A Széchenyi kastély ára 600 millió forint.

Kisalföld.hu

Pusztacsaládon hirdeti az ingatlanbazar.com az egykori Széchenyi kastélyt. A történelmi épületet a legnagyobb magyar, Széchenyi István fiának, Ödönnek a tulajdona volt. A Széchenyi kastély tizenhat éven át volt a család birtokában. Most eladó, 600 millió forint az ára.

Eladó a Széchenyi kastély Pusztacsaládon.
Eladó a pusztacsaládi Széchenyi kastély. Fotó: ingatlanbazar.hu

A Széchenyi kastély eladó

Egykori Széchenyi kastély a Fertő-tó közelében található. Pusztacsalád az 1700-as évek elején Festetics birtok volt, 1858-ban Festetics Taszilótól vásárolta meg a Sághi uradalomhoz tartozó Pusztacsaládot a gróf Széchenyi család. Széchenyi Ödön, Széchenyi István 16 évig volt a község ura. A Heller Richárd által építtetett kastély ős fás parkjával, kényelmes, tágas tereivel és visszafogott stílusával kiváló pihenési lehetőséget nyújt csoportok és kikapcsolódni vágyó társaságok számára egyaránt, de táboroztatásra vagy csapatépítők szálláshelyének biztosítására is ideális. 

Eladó a pusztacsaládi főúri kastély

Fotók: ingatlanbazar.hu

A kastély 46 fő egyidejű elhelyezésére nyújt lehetőséget összesen 20 szobában. Közösségi terei több fős és kisebb létszámú rendezvényekhez is ideálisak. Étkezőként is funkcionáló nagyterme 50-60 fő befogadásra képes. Önellátó, nagy konyhával rendelkezik. A kastély területe ezer négyzetméter, ős fás parkja pedig kilencezer. A hozzá tartozó telkek együttes területe 6 hektár. 

További részletek ITT>>.

 

