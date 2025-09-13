Soproni aranyérem az EuroSkillsen: Izsó Roland és Császi Sándor diadalt aratott

A fiatal szakemberek kimagasló teljesítménnyel bizonyították tudásukat és felkészültségüket a rangos nemzetközi versenyen. Az EuroSkills a kontinens egyik legjelentősebb szakmai megmérettetése, ahol a résztvevők a legmodernebb technológiák és innovációk világában mutathatják be szakértelmüket. Az Ipar 4.0 kategória különösen összetett terület, amely a digitális gyártás, az automatizálás és a jövő ipari folyamatait öleli fel.

Fotó: Izsóné Tschurl Mónika közösségi oldala