Határok nélkül a jövő gazdaságáról: pénzügyi szakemberek konferenciája Sopronban

A Soproni Pénzügyi Napok több mint másfél évtizede biztosít szakmai találkozási pontot mindazoknak, akik elkötelezettek a pénzügyek, a gazdaságpolitika és a vállalati döntéshozatal korszerű és felelős megközelítése iránt.

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara adott otthont a Soproni Pénzügyi Napoknak. Fotó: Rombai Péter

Sopron a pénzügy, a számvitel és az adózás fővárosa

Az idei program különösen időszerű, hiszen a munkaerőpiac átalakulása és a fenntarthatósági szempontok egyre erősebben formálják a gazdaság jövőjét határon innen és túl. A rendezvényre közel száz résztvevő érkezett, így három napra Sopron valóban a pénzügy, a számvitel és az adózás fővárosává válik.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja elmondta, hogy idén az esemény a pénzügy, a számvitel és az adózás aktuális kérdéseit helyezi középpontba. Fő témája „A foglalkoztatás jelene és jövője a fenntartható gazdasági döntések határain innen és túl”, amely különös hangsúlyt helyez a határ menti térségek sajátosságaira.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna nyitotta meg a rendezvényt. Fotó: Rombai Péter

- A konferencia minden évben új, a résztvevők által is javasolt, aktuális témát dolgoz fel, hogy a hallgatók, szakemberek, könyvvizsgálók, könyvelők és adótanácsadók számára egyaránt hasznos és releváns tudást nyújtson. A rendezvény alatt a résztvevők kreditpontokat szerezhetnek, a hallgatók és oktatók pedig naprakész ismeretekkel gazdagodhatnak - mondta.

Az idei programban három plenáris előadás szerepel, amelyeket neves szakemberek tartanak: dr. Tóth Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke, Kovács Árpád, valamint Fekete Attila, a NAV igazgatója és pénzügyőr dandártábornok. Mindannyian a foglalkoztatás és a határ menti kihívások fontosságára hívják fel a figyelmet.

A háromnapos konferencia megnyitóján Farkas Ciprián, polgármester is részt vett. Beszédében kiemelte, hogy a Soproni Pénzügyi Napok az ország egyik legrangosabb szakmai konferenciájává vált.

Farkas Ciprián, polgármester: a Soproni Pénzügyi Napok az ország egyik legrangosabb szakmai konferenciájává vált. Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

- A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy évről évre a Magyar Nemzeti Bank, valamint a legfontosabb hazai pénzügyi és gazdasági szervezetek képviselői találkoznak itt. Ez nemcsak a Soproni Egyetem rangját erősíti, hanem Sopront is kiemeli, mint olyan helyszínt, amely nemcsak kulturális és történelmi eseményeknek ad otthont, hanem fontos szakmai találkozási pontként is szolgál.

A beszédeket követően a résztvevők különböző szakmai előadásokon vehettek részt.