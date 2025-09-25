szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Soproni Pénzügyi Napok

57 perce

Határok nélkül a jövő gazdaságáról: pénzügyi szakemberek konferenciája Sopronban

Címkék#számvitel#Soproni Egyetem#Sopron#pénzügy

A napokban Sopron ismét a pénzügyi és gazdasági gondolkodás egyik központjává vált, hiszen a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány és a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara 19. alkalommal rendezte meg a Soproni Pénzügyi Napokat. Az esemény ezúttal a foglalkoztatás jelenét és jövőjét, valamint a fenntartható gazdasági döntések kérdéskörét helyezte középpontba.

Varga Henrietta

A Soproni Pénzügyi Napok több mint másfél évtizede biztosít szakmai találkozási pontot mindazoknak, akik elkötelezettek a pénzügyek, a gazdaságpolitika és a vállalati döntéshozatal korszerű és felelős megközelítése iránt. 

sopron
A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara adott otthont a Soproni Pénzügyi Napoknak. Fotó: Rombai Péter

Sopron a pénzügy, a számvitel és az adózás fővárosa

Az idei program különösen időszerű, hiszen a munkaerőpiac átalakulása és a fenntarthatósági szempontok egyre erősebben formálják a gazdaság jövőjét határon innen és túl. A rendezvényre közel száz résztvevő érkezett, így három napra Sopron valóban a pénzügy, a számvitel és az adózás fővárosává válik.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja elmondta, hogy idén az esemény a pénzügy, a számvitel és az adózás aktuális kérdéseit helyezi középpontba. Fő témája „A foglalkoztatás jelene és jövője a fenntartható gazdasági döntések határain innen és túl”, amely különös hangsúlyt helyez a határ menti térségek sajátosságaira.

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna nyitotta meg a rendezvényt. Fotó: Rombai Péter

- A konferencia minden évben új, a résztvevők által is javasolt, aktuális témát dolgoz fel, hogy a hallgatók, szakemberek, könyvvizsgálók, könyvelők és adótanácsadók számára egyaránt hasznos és releváns tudást nyújtson. A rendezvény alatt a résztvevők kreditpontokat szerezhetnek, a hallgatók és oktatók pedig naprakész ismeretekkel gazdagodhatnak - mondta.

Az idei programban három plenáris előadás szerepel, amelyeket neves szakemberek tartanak: dr. Tóth Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal alelnöke, Kovács Árpád, valamint Fekete Attila, a NAV igazgatója és pénzügyőr dandártábornok. Mindannyian a foglalkoztatás és a határ menti kihívások fontosságára hívják fel a figyelmet.
A háromnapos konferencia megnyitóján Farkas Ciprián, polgármester is részt vett. Beszédében kiemelte, hogy a Soproni Pénzügyi Napok az ország egyik legrangosabb szakmai konferenciájává vált. 

Farkas Ciprián, polgármester: a Soproni Pénzügyi Napok az ország egyik legrangosabb szakmai konferenciájává vált.  Fotó: Rombai Péter\RepeszTech

- A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy évről évre a Magyar Nemzeti Bank, valamint a legfontosabb hazai pénzügyi és gazdasági szervezetek képviselői találkoznak itt. Ez nemcsak a Soproni Egyetem rangját erősíti, hanem Sopront is kiemeli, mint olyan helyszínt, amely nemcsak kulturális és történelmi eseményeknek ad otthont, hanem fontos szakmai találkozási pontként is szolgál.

A beszédeket követően a résztvevők különböző szakmai előadásokon vehettek részt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu