szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rossz hír

3 órája

Ennek nem örülnek a Revolut és a Wise ügyfelei

Címkék#Revolut#Wise#OTP#euró#forint

Rossz hírt kaptak a külföldi számlát használók. A magyarországi Revolut és Wise ügyfelei nem tudnak többé díjmentesen forintot és eurót felvenni az OTP ATM-jeiből.

Kisalföld.hu

A Revolut és a Wise ügyfeleinek az Erste Bank ATM-jeinél már fizetniük kellett egy fix díjat készpénzfelvételkor – ez 1200 forint volt alkalmanként –, mostantól már az OTP-nél sem lesz ingyen ez a tranzakció. Rossz hírt már korábban is kaptak a felhasználók. Erről itt írtunk.

revolut
Rossz hírt kaptak a Revolut ügyfelei.

Ennyit kell fizetniük a Revolut és a Wise ügyfeleinek

A bank hirdetményében közölte: szeptember 19-től eltörölték a díjmentes készpénzfelvételt, innentől minden forint készpénzfelvétel az OTP ATM-jeiből 1999 forintba, míg az eurós ATM-eknél az euró felvétele 4,99 euróba kerül. A maximum felvehető összeget is meghatározták: 150 ezer forint vagy 1000 euró vehető fel alkalmanként. Az automata a készpénzfelvétel előtt részletesen mutatja a díjakat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu