1 órája
Ennek nem örülnek a Revolut és a Wise ügyfelei
Rossz hírt kaptak a külföldi számlát használók. A magyarországi Revolut és Wise ügyfelei nem tudnak többé díjmentesen forintot és eurót felvenni az OTP ATM-jeiből.
A Revolut és a Wise ügyfeleinek az Erste Bank ATM-jeinél már fizetniük kellett egy fix díjat készpénzfelvételkor – ez 1200 forint volt alkalmanként –, mostantól már az OTP-nél sem lesz ingyen ez a tranzakció. Rossz hírt már korábban is kaptak a felhasználók. Erről itt írtunk.
Ennyit kell fizetniük a Revolut és a Wise ügyfeleinek
A bank hirdetményében közölte: szeptember 19-től eltörölték a díjmentes készpénzfelvételt, innentől minden forint készpénzfelvétel az OTP ATM-jeiből 1999 forintba, míg az eurós ATM-eknél az euró felvétele 4,99 euróba kerül. A maximum felvehető összeget is meghatározták: 150 ezer forint vagy 1000 euró vehető fel alkalmanként. Az automata a készpénzfelvétel előtt részletesen mutatja a díjakat.