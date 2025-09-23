1 órája
A Szigeten is ott volt a Revolut
A budapesti Sziget Fesztiválon a stratégiai partnerség második éve továbbfejlesztett audiovizuális élményt és új színpadi felépítést hozott a Revolut Stage-en. Emellett kibővített Revolut aktivitási zónát, valamint szorosabb integrációt kínáltak az eseményen a Revolut Business szolgáltatásaival - írta a Revolut közleményében.
Az idei nyáron Európa legismertebb fesztiváljain való megjelenésével a Revolut a hagyományos szponzorálás határait átlépve, teljes körű üzleti megoldásait és lakossági termékeit integrálta az európai fesztiválok világába. A pénteki, szombati és vasárnapi napról is hoztunk képeket korábban olvasóinknak.
A Sziget Fesztiválnak új lendületet adott a Revolut
A tavalyi sikerre építve, a Revolut és a Sziget együttműködése 2025-ben új lendületet és méretet kapott. A Revolut Stage teljesen új fedett szerkezetet, elrendezést és továbbfejlesztett élményekkel várta a közönséget. Idén olyan világsztárokat látott vendégül, mint az Empire of the Sun, a Justice, a Papa Roach, a Caribou és a Blossoms, valamint számos hazai előadót, köztük Krúbit, Co Lee-t és az Elefántot is.
Már javában tart a Sziget Fesztivál - Mutatjuk a pénteki napot képekben
A Revolut Booth aktivitási zóna is átalakult, új dizájnt kapott, széles nyereményválasztékot kínált, a Revolut-ajándéktárgyaktól kezdve, fesztiválutalványokon át egészen a Revolut VIP-zónába szóló belépőkig.
A Szigettel való partnerség a Revolut Business képességeit is bemutatta ilyen nagyszabású eseményen, ahol több mint 20 000 tranzakciót, összesen 1,3 milliárd forint értékben dolgoztak fel a Revolut Pay-en keresztül.
Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napján - képgaléria
A Sziget partnerség sikere bebizonyította számunkra, hogy a hagyományos szponzoráláson túlmutató, élményalapú partnerségek milyen hatékonyak lehetnek. Nem csak valahova ráragasztjuk a logónkat, hanem valódi interakciókat és élményeket hozunk létre ügyfeleinkkel azokon az eseményeken, amelyekért rajonganak. Ez a megközelítés partnerségi stratégiánk alapkövévé vált,
mondta Mariia Lukash, a Revolut közép- és kelet-európai növekedési vezetője.
Sziget fesztivál: a vasárnap legjobb pillanatai képekben