Felrázta a színpadot

1 órája

A Szigeten is ott volt a Revolut

Címkék#Revolut#fesztivál#Sziget

A budapesti Sziget Fesztiválon a stratégiai partnerség második éve továbbfejlesztett audiovizuális élményt és új színpadi felépítést hozott a Revolut Stage-en. Emellett kibővített Revolut aktivitási zónát, valamint szorosabb integrációt kínáltak az eseményen a Revolut Business szolgáltatásaival - írta a Revolut közleményében.

Kisalföld.hu

Az idei nyáron Európa legismertebb fesztiváljain való megjelenésével a Revolut a hagyományos szponzorálás határait átlépve, teljes körű üzleti megoldásait és lakossági termékeit integrálta az európai fesztiválok világába. A pénteki, szombati és vasárnapi napról is hoztunk képeket korábban olvasóinknak.

revolut szgiet
A Revolut élményeket és pénzügyi megoldásokat hozott a Szigetre. Forrás: Revolut

A Sziget Fesztiválnak új lendületet adott a Revolut

A tavalyi sikerre építve, a Revolut és a Sziget együttműködése 2025-ben új lendületet és méretet kapott. A Revolut Stage teljesen új fedett szerkezetet, elrendezést és továbbfejlesztett élményekkel várta a közönséget. Idén olyan világsztárokat látott vendégül, mint az Empire of the Sun, a Justice, a Papa Roach, a Caribou és a Blossoms, valamint számos hazai előadót, köztük Krúbit, Co Lee-t és az Elefántot is. 

A Revolut Booth aktivitási zóna is átalakult, új dizájnt kapott, széles nyereményválasztékot kínált, a Revolut-ajándéktárgyaktól kezdve, fesztiválutalványokon át egészen a Revolut VIP-zónába szóló belépőkig. 

A Szigettel való partnerség a Revolut Business képességeit is bemutatta ilyen nagyszabású eseményen, ahol több mint 20 000 tranzakciót, összesen 1,3 milliárd forint értékben dolgoztak fel a Revolut Pay-en keresztül. 

A Sziget partnerség sikere bebizonyította számunkra, hogy a hagyományos szponzoráláson túlmutató, élményalapú partnerségek milyen hatékonyak lehetnek. Nem csak valahova ráragasztjuk a logónkat, hanem valódi interakciókat és élményeket hozunk létre ügyfeleinkkel azokon az eseményeken, amelyekért rajonganak. Ez a megközelítés partnerségi stratégiánk alapkövévé vált,

 mondta Mariia Lukash, a Revolut közép- és kelet-európai növekedési vezetője.

 

