A Szigeten is ott volt a Revolut

Az idei nyáron Európa legismertebb fesztiváljain való megjelenésével a Revolut a hagyományos szponzorálás határait átlépve, teljes körű üzleti megoldásait és lakossági termékeit integrálta az európai fesztiválok világába. A pénteki, szombati és vasárnapi napról is hoztunk képeket korábban olvasóinknak.

A Revolut élményeket és pénzügyi megoldásokat hozott a Szigetre. Forrás: Revolut

A Sziget Fesztiválnak új lendületet adott a Revolut

A tavalyi sikerre építve, a Revolut és a Sziget együttműködése 2025-ben új lendületet és méretet kapott. A Revolut Stage teljesen új fedett szerkezetet, elrendezést és továbbfejlesztett élményekkel várta a közönséget. Idén olyan világsztárokat látott vendégül, mint az Empire of the Sun, a Justice, a Papa Roach, a Caribou és a Blossoms, valamint számos hazai előadót, köztük Krúbit, Co Lee-t és az Elefántot is.