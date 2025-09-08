Felvásárolják a Rábát

A Rába felvásárlásáról döntöttek hétfőn. A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon, a 4iG SDT EGY Zrt.-n keresztül 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól és a fennmaradó 25 százalékos közkézhányadra a jogszabályoknak megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz, 1789 forintos áron. A vállalat nemrégiben ingatlanokat értékesített, ennek részleteiről korábban írtunk.

Eladják a Rába Nyrt-t, a 4iG SDT Zrt. felvásárolja a vállalatot. Fotó: Balogh Zoltán/ MTI

A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le, a részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba - közölték a Rába felvásárlása kapcsán.

25 milliárdért felvásárolják a Rába Nyrt.-t

A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza - közölték.

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat - közölték.

Mint írták, a jelentős védelmi ipari múlttal rendelkező Rába katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG SDT Zrt. olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját.