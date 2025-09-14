szeptember 14., vasárnap

Gazdaság

1 órája

Válaszolt a Rába: független pénzügyi szakértőt bíz meg a cég

A 4iG csoport megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. 74 százalékos részvénycsomagját. Véleményezik a vételi ajánlatot és független pénzügyi szakértőt bízhat meg annak értékelésével, írta lapunkat a Rába sajtóosztálya.

Hétfőn megírtuk, hogy a 4iG csoport megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. 74 százalékos részvénycsomagját, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. 

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat – közölték. A közlemény kapcsán eljuttatunk kérdéseinket a győri székhelyű vállalatnak, akik a következőket válaszolták: 

"A 4iG Csoport közleményében foglalt tranzakcióra tekintettel a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. tudomásul veszi a nyilvánosságra hozott információkat. Társaságunk Igazgatósága a tőkepiaci törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve véleményezni fogja a vételi ajánlatot és független pénzügyi szakértőt bízhat meg a vételi ajánlat értékelésével, melyeket a törvényi határidőn belül közzé is fog tenni. A RÁBA Nyrt. számára mindig elsődleges szempont a tőkepiaci szabályozásnak való maradéktalan megfelelés, valamint a részvényesek és a nyilvánosság korrekt és átlátható tájékoztatása. Ennek megfelelően minden, a Társaság működését vagy jövőbeni stratégiáját érintő lényeges információról a vonatkozó előírásoknak megfelelően, időben és hivatalos formában adunk tájékoztatást. A jelen közleményben foglaltakon túl így - jelenleg - további nyilatkozatot nem kívánunk tenni" - fogalmazott a Rába Járműipari Holding Nyrt. sajtóosztálya.

 

