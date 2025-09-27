szeptember 27., szombat

Piac

1 órája

Helyi termékek mindenkinek

Szombaton reggel ismét kinyitott a ménfőcsanaki piac. Immár 25. alkalommal szervezték meg a ménfőcsanaki kézműves és termelői piacot, amihez több esemény is társult.

Barki Andrea

A ménfőcsanaki kézműves és termelői piac 25. alkalommal várta a helyi termékeket kedvelőket szombaton délelőtt. Az esemény egybeesett a  Ménfőcsanaki Családi Sport és Egészségnappal, ugyanakkor a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a kerékpárok és elektromos rollerek speciális pasztával történő megjelölését végezte a helyszínen.

kézműves és termelői piac
A ménfőcsanaki kézműves és termelői piacon rendszeresen kapható chili. 

A kézműves és termelői piac helyi ízek, helyi termékek kavalkádja

A piacon a pékárukhoz ínycsiklandozó füstölt termékeket, sonkát, kolbászt, szalonnát is lehetett venni, aki csípősen szereti, hozzácsaphatott a bevásárláshoz egy kis erős chilit. Ez utóbbi eladója jó néhány évvel ezelőtt azért kezdett el chilit termelni, mert nem talált magának igazán erős terméket, így valószínűleg, ez jó erős lehet. 

kézműves és termelői piac
Kár, hogy a képről nem érződik a finom füstölt illat!
Fotó: B. A.

Helyi termesztésű tökök hívták fel magukra a figyelmet a bejáratnál, de helyi zöldségek, savanyúságok is voltak a piacon, mint ahogy különféle mézek is. 

kézműves és termelői piac
Ménfőcsanakon termelt zöldségekből készül a helyi ízeket őrző savanyúság.
Fotó: B. A.

Valiczkó Tamás pannonhalmi méhész nem csak különféle mézeket hozott. Krémmézeket, gyógynövényes mézeket, virágport, propoliszt is. – Most a hárs méznek van nagy kereslete, nagyon kedvelik az emberek. A virágporral nagyon jól lehet pótolni a vitaminokat, aminosavakat. Célszerű tejtermékkel vagy gyümölcslébe keverve fogyasztani, mert a tejsav vagy gyümölcssav segíti a felszívódását. A reggeli müzlibe, ivólébe, gyümölcslébe bele lehet keverni. Íze különösebben nincs, ezt a beltartalmáért fogyasztjuk, nem az ízéért. A propolisz alkoholos tinktúra, 15-20 csepp a felnőtt adag–mondta el röviden  a méhész, de minden vásárlójának személyesen is tud tanácsot adni.

kézműves és termelői piac
Valiczkó Tamás a mézeken kívül virágport és propoliszt is kínált.

A környékbeli kézművesek is szép számmal tették közszemlére portékájukat, amelyben szívük és lelkük is benne van, olyan kedvesek.

A tök nem csak a kertben terem, hanem fürge ujjak által is készül.

 

 

