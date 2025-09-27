1 órája
Helyi termékek mindenkinek
Szombaton reggel ismét kinyitott a ménfőcsanaki piac. Immár 25. alkalommal szervezték meg a ménfőcsanaki kézműves és termelői piacot, amihez több esemény is társult.
A ménfőcsanaki kézműves és termelői piac 25. alkalommal várta a helyi termékeket kedvelőket szombaton délelőtt. Az esemény egybeesett a Ménfőcsanaki Családi Sport és Egészségnappal, ugyanakkor a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a kerékpárok és elektromos rollerek speciális pasztával történő megjelölését végezte a helyszínen.
A kézműves és termelői piac helyi ízek, helyi termékek kavalkádja
A piacon a pékárukhoz ínycsiklandozó füstölt termékeket, sonkát, kolbászt, szalonnát is lehetett venni, aki csípősen szereti, hozzácsaphatott a bevásárláshoz egy kis erős chilit. Ez utóbbi eladója jó néhány évvel ezelőtt azért kezdett el chilit termelni, mert nem talált magának igazán erős terméket, így valószínűleg, ez jó erős lehet.
Helyi termesztésű tökök hívták fel magukra a figyelmet a bejáratnál, de helyi zöldségek, savanyúságok is voltak a piacon, mint ahogy különféle mézek is.
Valiczkó Tamás pannonhalmi méhész nem csak különféle mézeket hozott. Krémmézeket, gyógynövényes mézeket, virágport, propoliszt is. – Most a hárs méznek van nagy kereslete, nagyon kedvelik az emberek. A virágporral nagyon jól lehet pótolni a vitaminokat, aminosavakat. Célszerű tejtermékkel vagy gyümölcslébe keverve fogyasztani, mert a tejsav vagy gyümölcssav segíti a felszívódását. A reggeli müzlibe, ivólébe, gyümölcslébe bele lehet keverni. Íze különösebben nincs, ezt a beltartalmáért fogyasztjuk, nem az ízéért. A propolisz alkoholos tinktúra, 15-20 csepp a felnőtt adag–mondta el röviden a méhész, de minden vásárlójának személyesen is tud tanácsot adni.
A környékbeli kézművesek is szép számmal tették közszemlére portékájukat, amelyben szívük és lelkük is benne van, olyan kedvesek.