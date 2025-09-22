Befektetési lehetőség
2 órája
25 éve működő étterem és panzió eladó Győrben - fotók
Negyed évszázada működő panziót étteremmel együtt árulnak Győr-Szabadhegyen. Mutatjuk, mennyiért kínálják a győri vendéglő és panzió közös ingatlanát.
Győr-Szabadhegyen 25 éve működő panzió és étterem eladó - írták a hirdetésben az ingatlanbazar.hu-n.
Panzió és étterem eladó Győrben
- A telek területe 1434 nm,
- a rajta lévő épületé pedig 940 nm.
- A panzióban 10 szoba és egy 70nm-es apartman van.
A szobákat és az apartmant teljeskörűen felújították.
Panzió és étterem eladó SzabadhegyenFotók: ingatlanbazar.hu
Az étterem 120 fő befogadására képes ezenkívül van egy 30 fős kis terem is.
Az ingatlan ára 480.000.000 forint.
A további részletekről a hirdetésben olvashatnak.
