Befektetési lehetőség

2 órája

25 éve működő étterem és panzió eladó Győrben - fotók

Címkék#panzió#ingatlan#étterem

Negyed évszázada működő panziót étteremmel együtt árulnak Győr-Szabadhegyen. Mutatjuk, mennyiért kínálják a győri vendéglő és panzió közös ingatlanát.

Kisalföld.hu

Győr-Szabadhegyen 25 éve működő panzió és étterem eladó - írták a hirdetésben az ingatlanbazar.hu-n.

panzió és étterem
Panzió és étterem eladó Szabadhegyen. Forrás: ingatlanbazar.hu

Panzió és étterem eladó Győrben

  • A telek területe 1434 nm, 
  • a rajta lévő épületé pedig 940 nm. 
  • A panzióban 10 szoba és egy 70nm-es apartman van. 

A szobákat és az apartmant teljeskörűen felújították.

Panzió és étterem eladó Szabadhegyen

Fotók: ingatlanbazar.hu

Az étterem 120 fő befogadására képes ezenkívül van egy 30 fős kis terem is.

Az ingatlan ára 480.000.000 forint.

A további részletekről a hirdetésben olvashatnak.

Nemrégiben írtuk, hogy eladó a pusztacsaládi főúri kastély, valamint a győri belvárosi éttermet is árulják még.

 

