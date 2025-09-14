Győrből a Hajdúságba, majd vissza: 700 kilométert utaznak a pálinkás palackok a poharakig

- A pálinka hungarikum, a külföldiek előszeretettel viszik magukkal haza ajándékba Hajdúszoboszlóról. Én pedig szeretném, hogy az országon belül is megismerjük egymást. A miénk egy három generációt összefogó családi vállalkozás, amit nagy értéknek tartok. Nemrég fiam is csatlakozott hozzánk, ezzel valamelyest példát is mutatva a fiataloknak a hagyományőrzés terén.

A pálinkafőzés mellett a másik szenvedélyem az ejtőernyőzés. A nyíregyházi repülőtérről ismerek egy győri ejtőernyőst, ő nagyon lelkesen szokott mesélni nekem az ottani életről, kultúráról, szórakozásról. Ezek az élmények győztek meg, hogy Győrbe is el kell jutnunk, hogy bekapcsolódjunk a város vérkeringésébe. Ő azóta már a helyi képviselőm is. Így aztán valóban egy egész országon átívelő kapcsolat bontakozott ki egy baráti beszélgetésből