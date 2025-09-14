48 perce
Győrből a Hajdúságba, majd vissza: 700 kilométert utaznak a pálinkás palackok a poharakig
Talán Győr legtávolabbról érkezett vendége a Pintér főzde pálinkája lett. De hogy került hozzánk egészen Hajdúszoboszlóról? A nyüzsgő közösségi élet és a város hangulatának híre a Hajdúságig is elér. Ilyennek látja a győri vendéglátást Pintér Péter, a Pintér Pálinka vezetője.
Hajdúszoboszlóra utaznak a győri palackok, hogy aztán pálinkával tele térjenek vissza Nyugat-Magyarországra. Itt éttermek, bárok, táncos szórakozóhelyek, boltok sorát látogatja végig ezekben a hetekben a Pintér Pálinka képviselője. Sok nagyvárosban, így Budapesten is meg lehet már kóstolni a hajdúszoboszlói főzde italát, de most már Győrben is lesz rá lehetőség. Ráadásul az üvegeket innen veszi a cég, tehát a palackok összesen több, mint 700 kilométert tesznek meg - ami hosszabb, mint Magyarország teljes szélessége vagy a Tisza itthoni szakasza.
Pálinka és ejtőernyőzés Győrben
- A pálinka hungarikum, a külföldiek előszeretettel viszik magukkal haza ajándékba Hajdúszoboszlóról. Én pedig szeretném, hogy az országon belül is megismerjük egymást. A miénk egy három generációt összefogó családi vállalkozás, amit nagy értéknek tartok. Nemrég fiam is csatlakozott hozzánk, ezzel valamelyest példát is mutatva a fiataloknak a hagyományőrzés terén.
A pálinkafőzés mellett a másik szenvedélyem az ejtőernyőzés. A nyíregyházi repülőtérről ismerek egy győri ejtőernyőst, ő nagyon lelkesen szokott mesélni nekem az ottani életről, kultúráról, szórakozásról. Ezek az élmények győztek meg, hogy Győrbe is el kell jutnunk, hogy bekapcsolódjunk a város vérkeringésébe. Ő azóta már a helyi képviselőm is. Így aztán valóban egy egész országon átívelő kapcsolat bontakozott ki egy baráti beszélgetésből
- meséli Pintér Péter, az 1992-ben alapított főzde tulajdonosa.
Helyi értékek szeretete és őrzése
Elmondása szerint a megyeszékhelyen nagyon pozitív tapasztalatokat szerzett munkatársán keresztül, aki remek hangulatú egyeztetéseken van túl.
- Azt látjuk, hogy jellemző a térségre a helyi értékek szeretete és őrzése, így a vendéglátók is elsősorban a Szigetközből származó termékeket tartják az étlapon. Emellett viszont nagyon nyitottak is a turizmusban dolgozók. Szívesen kóstolták meg az új ízeket és mondtak véleményt. Így alakult ki, hogy hamarosan az ETO, sőt a Gyirmót szurkolói is ihatnak hajdúszoboszlói pálinkát egy-egy mérkőzés után
- nevet Pintér Péter, aki elárulja, a nyugati nyitás mellett is rengeteg újdonsággal néz szembe ő, illetve a szakma többi résztvevője is.
Az éghajlatváltozás nagy gond
- Egyrészt az éghajlatváltozás miatt egyre nehezebb beszerezni a jó minőségű gyümölcsöket a megfelelő helyről.
- Én mindent a hazájából, az adott tájegységen termelő gazdáktól vásárolok, akik nincsenek könnyű helyzetben az időjárás miatt.
- Ezért is jelentek meg a pálinkafőzdékben a különlegességek.
- Bérfőzést is vállalok és egyre többször hoznak a gazdák például füge cefrét.
A pálinka lényege, hogy kizárólag hazai gyümölcsből, magyar főzdében készül. Ha a gyümölcs külföldről érkezik, abból legfeljebb párlat lehet, de sohasem pálinka. Szóval ez nem lenne megoldás a beszerzésre. A másik változás az elmúlt évek, évtizedek alatt az alkoholfogyasztási szokásokban figyelhető meg. Úgy látom, hogy a fiatalok inkább a hosszabb és alacsonyabb alkoholtartalmú italokat választják. Viszont a pálinkák minősége nagyon sokat javult az elmúlt években, már rég nem a “kerítésszaggató” kategóriáról beszélünk - mondja a szakember.
A kajszibarack és a cigánymeggy a népszerű Győrben
Győrben az eddigi tapasztalatai alapján a legtöbben a valamelyest megszokottabb ízeket választják, kajszibarackból és cigánymeggyből kapta eddig a legtöbb felkérést. Szerinte viszont a győri hangulathoz a legjobban a szilvapálinka passzol, mert egyszerre hordozza a hagyományos magyar ízvilágot és azt a karakteres aromát, ami méltó kísérője lehet a város pezsgő életének.