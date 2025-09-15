Otthon Start: ígéretes rajt, döbbenetes adatok

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program rárúgta az ajtót a lakáspiacra. Ez most már a tényadatok is igazolják - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti. A program indulása után, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz gyakorlatilag tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott a kereslet - közölte közleményében az ingatlan.com

Minden településtípuson érzékelhető volt a fordulat

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, 101 és 102 százalékos növekedéssel. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött.

Forrás: ingatlan.com

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. Az legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.”