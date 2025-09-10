szeptember 10., szerda

Mol

1 órája

Olajat találtak Magyarországon

Címkék#Mol#olajkút#olaj

2400 méter mélységben talált új olajlelőhelyet a Mol, Galgahévíz közelében.

Kisalföld.hu

Az olajtársaság bejelentésében arról írt, hogy az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – közölte honlapján a Világgazdaság. Az üzemanyagárak változásairól rendszeresen beszámolunk portálunkon.

olaj
Olajra bukkantak Galgahévíz közelében. Forrás: Világgazdaság. Fotó: Németh András Péter

Olajra bukkant a Mol

Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást

– mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.  

Szaporodnak a Mol hazai olajkútjai, a részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashat bővebben.

