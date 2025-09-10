1 órája
Olajat találtak Magyarországon
2400 méter mélységben talált új olajlelőhelyet a Mol, Galgahévíz közelében.
Az olajtársaság bejelentésében arról írt, hogy az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – közölte honlapján a Világgazdaság. Az üzemanyagárak változásairól rendszeresen beszámolunk portálunkon.
Olajra bukkant a Mol
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást
– mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.
