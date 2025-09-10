Olajat találtak Magyarországon

Az olajtársaság bejelentésében arról írt, hogy az O&GD és a Mol 51-49 százalékos tulajdoni hányad arányában osztoznak a kitermelt mennyiségen – közölte honlapján a Világgazdaság. Az üzemanyagárak változásairól rendszeresen beszámolunk portálunkon.

Olajra bukkantak Galgahévíz közelében. Forrás: Világgazdaság. Fotó: Németh András Péter

Olajra bukkant a Mol

Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget. Az ellátási útvonalak körüli bizonytalanságok is igazolják, hogy minél több vezeték hálózza be a régiót, annál biztosabb, hogy mindig lesz elég energia. A legjobb forrás ugyanakkor mindig a hazai, ezért a Mol prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást

– mondta Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

