1 órája
Év végén jön a nyugdíjemelés - Mutatjuk, mennyi pénzre számíthatnak átlagosan az idősek
112 milliárd forintot fordítanak a visszamenőleges nyugdíjemelésre - jelentette be Gulyás Gergely. A nyugdíjkiegészítés novemberben érkezik majd a szépkorúaknak
A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.
Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll.
Eközben zajlik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány postázása is az időseknek.
