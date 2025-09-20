szeptember 20., szombat

Nyugdíj

2 órája

Év végén jön a nyugdíjemelés - Mutatjuk, mennyi pénzre számíthatnak átlagosan az idősek

Címkék#pluszpénz#infláció#Nyugdíjemelés

112 milliárd forintot fordítanak a visszamenőleges nyugdíjemelésre - jelentette be Gulyás Gergely. A nyugdíjkiegészítés novemberben érkezik majd a szépkorúaknak

Kisalföld.hu

A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés. A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.

4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről hoztak döntést. Ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt. Fotó: Pixapay
4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről hoztak döntést. Ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt. Fotó: Pixapay

Nyugdíjemelés novemberben - Átlagosan 47 ezer forintra számíthatnak az idősek év végén

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll.

Eközben zajlik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány postázása is az időseknek.

 

 

 

 

