Szakértői megbeszélés

50 perce

Ütemterv készült a Napóleon-ház állagmegóvására

Címkék#homlokzat#ütemterv#Napóleon-ház

Krízismegbeszélést hívott össze a Napóleon-ház megmentésére a városvezetés.

Kisalföld.hu

Mint a hétfőn tartott sajtótájékoztató kapcsán megírtuk, a Győr-Szol Zrt. által megrendelt szakértői anyagból és a helyszíni bejárásból kiderült, hogy a Napóleon-ház teteje egy helyen beszakadt, az épület ázik, a könnyező gomba megtámadta a faszerkezetet, azaz krízishelyzet állt elő. 

Napóleon-ház
A Napóleon-ház állagmegóvásáról tartottak megbeszélést.
Fotó: archív/kisalfold.hu

Megmentenék a belvárosi Napóleon-házat

A városvezetés egyeztetett a szakértőkkel a szükséges munkafolyamatokról.

  • A Győr-Szol Zrt. megrendeli a tervezést.
  •  2025 végéig elkészítik az állagmegóvási terveket és beszerzik az engedélyeket 
  • 2026. I-II. negyedévében cserélik a tetőszerkezetet, megszüntetik a beázást, kiirtják a könnyező gombát, megszüntetik az omladozó homlokzat balesetveszélyességét, megakadályozzák a Szabadsajtó utca felőli fal kidőlését, biztonságossá teszik a belső folyosókat és épületrészeket.

A városvezetés javaslata, hogy a 2026. év költségvetési tervezése során különítsenek el forrást az állagmegóvási munkákra.

 

 

 

