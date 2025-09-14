Ütemterv készült a Napóleon-ház állagmegóvására

Mint a hétfőn tartott sajtótájékoztató kapcsán megírtuk, a Győr-Szol Zrt. által megrendelt szakértői anyagból és a helyszíni bejárásból kiderült, hogy a Napóleon-ház teteje egy helyen beszakadt, az épület ázik, a könnyező gomba megtámadta a faszerkezetet, azaz krízishelyzet állt elő.

A Napóleon-ház állagmegóvásáról tartottak megbeszélést.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Megmentenék a belvárosi Napóleon-házat

A városvezetés egyeztetett a szakértőkkel a szükséges munkafolyamatokról.

A Győr-Szol Zrt. megrendeli a tervezést.

2025 végéig elkészítik az állagmegóvási terveket és beszerzik az engedélyeket

2026. I-II. negyedévében cserélik a tetőszerkezetet, megszüntetik a beázást, kiirtják a könnyező gombát, megszüntetik az omladozó homlokzat balesetveszélyességét, megakadályozzák a Szabadsajtó utca felőli fal kidőlését, biztonságossá teszik a belső folyosókat és épületrészeket.

A városvezetés javaslata, hogy a 2026. év költségvetési tervezése során különítsenek el forrást az állagmegóvási munkákra.