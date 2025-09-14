Szakértői megbeszélés
1 órája
Ütemterv készült a Napóleon-ház állagmegóvására
Krízismegbeszélést hívott össze a Napóleon-ház megmentésére a városvezetés.
Mint a hétfőn tartott sajtótájékoztató kapcsán megírtuk, a Győr-Szol Zrt. által megrendelt szakértői anyagból és a helyszíni bejárásból kiderült, hogy a Napóleon-ház teteje egy helyen beszakadt, az épület ázik, a könnyező gomba megtámadta a faszerkezetet, azaz krízishelyzet állt elő.
Megmentenék a belvárosi Napóleon-házat
A városvezetés egyeztetett a szakértőkkel a szükséges munkafolyamatokról.
- A Győr-Szol Zrt. megrendeli a tervezést.
- 2025 végéig elkészítik az állagmegóvási terveket és beszerzik az engedélyeket
- 2026. I-II. negyedévében cserélik a tetőszerkezetet, megszüntetik a beázást, kiirtják a könnyező gombát, megszüntetik az omladozó homlokzat balesetveszélyességét, megakadályozzák a Szabadsajtó utca felőli fal kidőlését, biztonságossá teszik a belső folyosókat és épületrészeket.
A városvezetés javaslata, hogy a 2026. év költségvetési tervezése során különítsenek el forrást az állagmegóvási munkákra.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre