1 órája
Hetven polgármester vett részt a győri szakmai napon
Hetven polgármester vett részt azon a szakmai napon, amelyet a MOHU Zrt. és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerdán rendezett Győrben. A program célja a MOHU Zrt. önkormányzati kapcsolatainak erősítése, a településvezetőkkel folytatott párbeszéd fokozása és egy sikeres gazdaságstratégiai, valamint egy eredményes humánpolitikai modell bemutatása volt.
Az eseményen Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója elmondta: A MOHU munkája nem csupán a hulladék kezeléséről szól. Több százmilliárd forintos beruházásaival olyan korszerű rendszert épít, amely hosszú távon biztonságosabbá, tisztábbá és fenntarthatóbbá teszi a települések mindennapjait. Ez a közös ügyünk, amelyben az önkormányzatok nélkülözhetetlen partnerek – szögezte le az igazgató.
A MOHU és a GYHG a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Nagy Csaba az eseményen elmondta, hogy a MOHU Zrt. szerepvállalásával stabil szakmai és gazdasági háttere van a hulladékgazdálkodási szektornak Magyarországon.
A győri GYHG a MOHU Zrt-vel történő együttműködésben a lehetőséget látja, aminek kölcsönös előnyökkel járóan legnagyobb nyertese a lakosság. Az ügyvezető erre példát is mondott, a hulladékgazdálkodási szektorban Győrben és térségében évtizedek óta nem valósult meg olyan nagy fejlesztés, mint ami most a MOHU Zrt. koordinálásában történik. Munkába állt 18 darab új Mercedes kukásautó, ezzel együtt közel 60.000 darab új kukát biztosít a MOHU új, kényelmes és szolgáltatás bevezetéséhez.
Az ügyvezető felhívta a figyelmet, hogy a győri GYHG évek óta nyereséges, működéséhez folyószámlahitelt nem vesz igénybe, az ágazatban az országban a legjobb dolgozói juttatási csomagot adja, munkatársait megbecsüli, hatékonyságát és versenyképességét folyamatosan fokozza és átláthatóságban is az élen jár.
