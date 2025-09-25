Hetven polgármester vett részt a győri szakmai napon

Az eseményen Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója elmondta: A MOHU munkája nem csupán a hulladék kezeléséről szól. Több százmilliárd forintos beruházásaival olyan korszerű rendszert épít, amely hosszú távon biztonságosabbá, tisztábbá és fenntarthatóbbá teszi a települések mindennapjait. Ez a közös ügyünk, amelyben az önkormányzatok nélkülözhetetlen partnerek – szögezte le az igazgató.

Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója elmondta, cégük fontos partnerei az önkormányzatok.

Fotó: GYHG.hu

A MOHU és a GYHG a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Nagy Csaba az eseményen elmondta, hogy a MOHU Zrt. szerepvállalásával stabil szakmai és gazdasági háttere van a hulladékgazdálkodási szektornak Magyarországon.

Nagy Csaba, a GYHG igazgatója az újdonságokról is beszámolt a települések képviselőinek.

Forrás: gyhg.hu

A győri GYHG a MOHU Zrt-vel történő együttműködésben a lehetőséget látja, aminek kölcsönös előnyökkel járóan legnagyobb nyertese a lakosság. Az ügyvezető erre példát is mondott, a hulladékgazdálkodási szektorban Győrben és térségében évtizedek óta nem valósult meg olyan nagy fejlesztés, mint ami most a MOHU Zrt. koordinálásában történik. Munkába állt 18 darab új Mercedes kukásautó, ezzel együtt közel 60.000 darab új kukát biztosít a MOHU új, kényelmes és szolgáltatás bevezetéséhez.

Friderics Cecília Nagyszentjános polgármestere a helyi ügyekről szólt és elismerését fejezte ki a GYHG eredményességéért.

Fotó: GYHG.hu

Az ügyvezető felhívta a figyelmet, hogy a győri GYHG évek óta nyereséges, működéséhez folyószámlahitelt nem vesz igénybe, az ágazatban az országban a legjobb dolgozói juttatási csomagot adja, munkatársait megbecsüli, hatékonyságát és versenyképességét folyamatosan fokozza és átláthatóságban is az élen jár.

A szakmai napon a résztvevők megtekintették a Győr – Sashegyen működő Hulladékkezelő Központot, ahol a GYHG éves szinten több mint 100.000 tonna hulladékot kezel.

Fotó: GYHG.hu

Hallgassa meg podcastünket a GYHG működéséről: