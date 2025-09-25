szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MOHU & GYHG

2 órája

Hetven polgármester vett részt a győri szakmai napon

Címkék#MOHU Zrt#GYHG#polgármester#győr#kapcsolat

Hetven polgármester vett részt azon a szakmai napon, amelyet a MOHU Zrt. és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szerdán rendezett Győrben. A program célja a MOHU Zrt. önkormányzati kapcsolatainak erősítése, a településvezetőkkel folytatott párbeszéd fokozása és egy sikeres gazdaságstratégiai, valamint egy eredményes humánpolitikai modell bemutatása volt.

Barki Andrea

Az eseményen Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója elmondta: A MOHU munkája nem csupán a hulladék kezeléséről szól. Több százmilliárd forintos beruházásaival olyan korszerű rendszert épít, amely hosszú távon biztonságosabbá, tisztábbá és fenntarthatóbbá teszi a települések mindennapjait. Ez a közös ügyünk, amelyben az önkormányzatok nélkülözhetetlen partnerek – szögezte le az igazgató.

MOHU
Runtág Tivadar, a MOHU Zrt. operatív igazgatója elmondta, cégük fontos partnerei az önkormányzatok. 
Fotó: GYHG.hu

A MOHU és a GYHG a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője Nagy Csaba az eseményen elmondta, hogy a MOHU Zrt. szerepvállalásával stabil szakmai és gazdasági háttere van a hulladékgazdálkodási szektornak Magyarországon. 

Nagy Csaba, a GYHG igazgatója az újdonságokról is beszámolt a települések képviselőinek.
Nagy Csaba, a GYHG igazgatója az újdonságokról is beszámolt a települések képviselőinek.
Forrás: gyhg.hu

A győri GYHG a MOHU Zrt-vel történő együttműködésben a lehetőséget látja, aminek kölcsönös előnyökkel járóan legnagyobb nyertese a lakosság. Az ügyvezető erre példát is mondott, a hulladékgazdálkodási szektorban Győrben és térségében évtizedek óta nem valósult meg olyan nagy fejlesztés, mint ami most a MOHU Zrt. koordinálásában történik. Munkába állt 18 darab új Mercedes kukásautó, ezzel együtt közel 60.000 darab új kukát biztosít a MOHU új, kényelmes és szolgáltatás bevezetéséhez. 

MOHU
Friderics Cecília Nagyszentjános polgármestere a helyi ügyekről szólt és elismerését fejezte ki a GYHG eredményességéért.
Fotó: GYHG.hu

Az ügyvezető felhívta a figyelmet, hogy a győri GYHG évek óta nyereséges, működéséhez folyószámlahitelt nem vesz igénybe, az ágazatban az országban a legjobb dolgozói juttatási csomagot adja, munkatársait megbecsüli, hatékonyságát és versenyképességét folyamatosan fokozza és átláthatóságban is az élen jár.

MOHU
A szakmai napon a résztvevők megtekintették a Győr – Sashegyen működő Hulladékkezelő Központot, ahol a GYHG éves szinten több mint 100.000 tonna hulladékot kezel.
Fotó: GYHG.hu

Hallgassa meg podcastünket a GYHG működéséről:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu