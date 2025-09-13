Mesebeli gazdaság lett idén a legszebb, a Sokoró ölelésében - fotók, videó

A Magyarország Legszebb Birtoka verseny célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyar birtokokat, amelyek példát mutatnak szakmai kiválóságukkal, a természet iránti felelősségvállalásukkal, a közösségépítésben és a vidéki értékek ápolásában betöltött szerepükkel. Hat kategóriában 38 jelölt közül választották ki a legjobbakat:

borbirtok,

családi gazdaság,

fiatal gazda birtoka,

kertészet és gyümölcstermesztő birtok,

precíziós gazdálkodás birtoka,

valamint szántóföldi növénytermesztő birtok

A Magyarország Legszebb Birtoka családi összefogás eredménye.

Fotó: Hét Tölgy Birtok facebook

Tényőre került a Magyarország Legszebb Birtoka cím

A kiválasztás május–júniusban zajlott, online zsűrizéssel kezdve, majd a nagyszámú szakmai zsűri júliusban személyesen is bejárta a 12 jelölt birtokot. Az eredményhirdetésére a múlt hét végén Hódmezővásárhelyen került sor, ugyanis tavaly a vásárhelyi Hódkertész Kft. kapta az elismerést. Az idén a fődíjat, a Magyarország Legszebb Birtoka elismerést a Hét Tölgy Birtok kapta, amelyet Gasztonyi Péter és Gasztonyi László vett át Nagy István agrárminisztertől, így jövőre ők rendezhetik a díjátadó ünnepséget.

A Magyarország Legszebb Birtoka elismerést a Hét Tölgy Birtok kapta, amelyet Gasztonyi László és unokája, Gasztonyi Péter vett át Nagy István agrárminisztertől.

Fotó: Hét Tölgy Birtok facebook

"Megtiszteltetés számunkra, hogy a Hét Tölgy Birtok elnyerte a Magyarország Legszebb Birtoka 2025 fődíját, valamint a Legszebb Családi Gazdaság kategória elismerését is. Ez a díj számunkra sokkal több, mint egy rangos kitüntetés: visszaigazolás arra, hogy a családi összefogás, a kitartó munka, a föld és az állatok tisztelete valóban értéket teremt. A mindennapjainkat a csendes, következetes munka határozza meg. Hajnalban kelünk, a nyári hőségben és a téli hidegben is kint vagyunk a birtokon. Nem a díjakért dolgozunk, hanem azért, hogy tisztességesen nevelt állatokat adjunk, minőséget teremtsünk, és közben folyamatosan tanuljunk, fejlődjünk. De amikor ilyen megtiszteltetés ér minket, az erőt ad ahhoz, hogy tudjuk: jó úton járunk" – írták a díjátadás örömteli percei után közösségi oldalukon a tulajdonosok.

Mi jellemzi a Hét Tölgy Birtokot?

"Harmincöt évvel ezelőtt családi vállalkozásként hozták létre a Vill-Korr Hungária Kft.-t, amely mára Magyarország egyik meghatározó villamosipari szereplőjévé vált. Akkor még nem sejtették, hogy egyszer újra kezdenek valami egészen mást. Tényő, a Sokorói dombság lankái között egyre többet jelentett számukra. Kezdetben csak megpihenni jártak ide a napi munka után, idővel azonban világossá vált: ez a hely nemcsak regenerál, hanem inspirál. A föld, a táj, a csend, mind azt súgta, hogy itt valami különleges születhet. Amikor elérkezett az idő, hogy nevet adjanak az új vállalkozásnak, a választás természetesen született meg: Hét Tölgy. A név számukra szimbólum, a hét vezér ereje és a tölgy időtállósága találkozik benne. Ez a kettősség, a múlt iránti tisztelet és a jövőbe vetett hit határozza meg egész szemléletüket. Elkezdték megvalósítani azt, amit ma már büszkén neveznek jövőfarmnak: egy olyan rendszert, ahol a természet, a technológia és az emberi gondoskodás összhangban működik.