3 órája
Mesebeli gazdaság lett idén a legszebb, a Sokoró ölelésében - fotók, videó
Rangos elismerés került ismét vármegyénkbe. A tényői Hét Tölgy Birtok nyerte el a Magyarország Legszebb Birtoka 2025 fődíját, valamint a Legszebb Családi Gazdaság kategória elismerést az Agrotrend által hirdetett versenyen.
A Magyarország Legszebb Birtoka verseny célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a magyar birtokokat, amelyek példát mutatnak szakmai kiválóságukkal, a természet iránti felelősségvállalásukkal, a közösségépítésben és a vidéki értékek ápolásában betöltött szerepükkel. Hat kategóriában 38 jelölt közül választották ki a legjobbakat:
- borbirtok,
- családi gazdaság,
- fiatal gazda birtoka,
- kertészet és gyümölcstermesztő birtok,
- precíziós gazdálkodás birtoka,
- valamint szántóföldi növénytermesztő birtok
Tényőre került a Magyarország Legszebb Birtoka cím
A kiválasztás május–júniusban zajlott, online zsűrizéssel kezdve, majd a nagyszámú szakmai zsűri júliusban személyesen is bejárta a 12 jelölt birtokot. Az eredményhirdetésére a múlt hét végén Hódmezővásárhelyen került sor, ugyanis tavaly a vásárhelyi Hódkertész Kft. kapta az elismerést. Az idén a fődíjat, a Magyarország Legszebb Birtoka elismerést a Hét Tölgy Birtok kapta, amelyet Gasztonyi Péter és Gasztonyi László vett át Nagy István agrárminisztertől, így jövőre ők rendezhetik a díjátadó ünnepséget.
"Megtiszteltetés számunkra, hogy a Hét Tölgy Birtok elnyerte a Magyarország Legszebb Birtoka 2025 fődíját, valamint a Legszebb Családi Gazdaság kategória elismerését is. Ez a díj számunkra sokkal több, mint egy rangos kitüntetés: visszaigazolás arra, hogy a családi összefogás, a kitartó munka, a föld és az állatok tisztelete valóban értéket teremt. A mindennapjainkat a csendes, következetes munka határozza meg. Hajnalban kelünk, a nyári hőségben és a téli hidegben is kint vagyunk a birtokon. Nem a díjakért dolgozunk, hanem azért, hogy tisztességesen nevelt állatokat adjunk, minőséget teremtsünk, és közben folyamatosan tanuljunk, fejlődjünk. De amikor ilyen megtiszteltetés ér minket, az erőt ad ahhoz, hogy tudjuk: jó úton járunk" – írták a díjátadás örömteli percei után közösségi oldalukon a tulajdonosok.
Mi jellemzi a Hét Tölgy Birtokot?
"Harmincöt évvel ezelőtt családi vállalkozásként hozták létre a Vill-Korr Hungária Kft.-t, amely mára Magyarország egyik meghatározó villamosipari szereplőjévé vált. Akkor még nem sejtették, hogy egyszer újra kezdenek valami egészen mást. Tényő, a Sokorói dombság lankái között egyre többet jelentett számukra. Kezdetben csak megpihenni jártak ide a napi munka után, idővel azonban világossá vált: ez a hely nemcsak regenerál, hanem inspirál. A föld, a táj, a csend, mind azt súgta, hogy itt valami különleges születhet. Amikor elérkezett az idő, hogy nevet adjanak az új vállalkozásnak, a választás természetesen született meg: Hét Tölgy. A név számukra szimbólum, a hét vezér ereje és a tölgy időtállósága találkozik benne. Ez a kettősség, a múlt iránti tisztelet és a jövőbe vetett hit határozza meg egész szemléletüket. Elkezdték megvalósítani azt, amit ma már büszkén neveznek jövőfarmnak: egy olyan rendszert, ahol a természet, a technológia és az emberi gondoskodás összhangban működik.
Fekete Angus szarvasmarhát tartanak, döntően szabad tartásban, Írországból származó genetikai alappal. Takarmányukat teljes egészében saját, összesen 200 hektáros területünkön termesztik innovatív, nem génmódosított pillangós és zöldtakarmány növényekkel. A helyi feldolgozás során dry aged technológiával érlelt steakek, BBQ szegyek, húspogácsák és kolbászfélék készülnek. A pazarlás gyakorlatilag nulla, minden porcikájukat prémium szinten hasznosítják. Egy hektáros zöldségeskertjükben biológiai növényvédelmet alkalmaznak. A gyümölcsfeldolgozóban szárított, adalékmentes gyümölcsök készülnek többek között joghurtokhoz, saját felhasználásra és értékesítésre. 200 KWA teljesítményű napelemes rendszerük biztosítja a birtok energiaellátását, amelyet intelligens, ipari szintű Schneider Electric energiamenedzsment rendszer vezérel, ami minta lehet a mezőgazdaság jövőjére nézve is." – mutatta be röviden az Agrártrend a győztest.
Séta a jövő birtokán
A rangos elismerés kapcsán megkerestük a Győr közeli gazdaság tulajdonosait, mutassák be olvasóinknak is az év legszebb birtokát. Kérésünkre Gasztonyi Péter László, a családi vállalkozás egyik tulajdonosa készséggel invitált egy látogatásra bennünket, amelynek fotós és videós kollégámmal örömmel tettünk eleget. A birtokra igyekezve megállapítottuk, hogy nagyon szép helyet választottak. A Sokoró két vonulata közötti lágy völgybe simul bele a gazdaság, amely nem csak kívülről dicséri a gondos gazda keze nyomát, de a hatalmas terület minden zegében-zugában rendezettség, gondos odafigyelés tapasztalható.
A fiatal, 19 éves gazda, Gasztonyi Péter László fogadott bennünket, majd vezetett körbe a hatalmas birtokon mamájával, Gasztonyi Ildikóval együtt. Csatlakozott hozzánk az utcáról nemrégen besétált, a birtokot otthonul választó aranyos tacskó, Picur is.
– 8-9 éves lehettem, amikor odaálltam a papa elé, hogy ne haragudj, én nem villamosmérnök szeretnék lenni, hanem agrármérnök. A papa nagyon meglepődött, de elmondtam: az az álmom, hogy a természetben szeretnék lenni, állatokkal foglalkozni – mesélte Péter, hogy ő már gyerekkora óta ilyen életre vágyott.
Vendéglátónk papája, Gasztonyi László neve nem az agráriumból cseng ismerősen, a Vill-Korr Hungária ügyvezető igazgatója. Villamos tervezéssel, kivitelezéssel foglalkoznak immár 35 éve családi vállalkozásban. Az ott keletkezett eredményt forgatták vissza a tényői gazdaságba. No, nem így nézett ki akkor, amikor mintegy 14-15 éve beleszerettek a helybe és megvásárolták.
– Először egy konténerben aludtunk kint a birtokon. Se ágy, se semmi nem volt még, de reggel úgy ébredtünk, hogy benézett a ló az ablakon. Ebből indult ki az egész. Az alapgondolat az volt, amikor a birtok ötlete felmerült, hogy azzá leszünk, amit eszünk. Először egy kisebb dolgot álmodtunk, csak magunknak szerettük volna megteremteni az ételt. Azt gondoltuk, lesz néhány fejőstején, húsmarha, lesznek tyúkok, bárányok – emlékezett vissza Péter a kezdetekre. Ez a gondolat aztán kinőtte magát, folyamatosan fejlesztettük a birtokot, de nem szerettünk volna átesni a ló túlsó oldalára. Nem nagyüzemet, hanem értéket szerettünk volna teremteni kiváló minőségben – mondta el Péter, aki már a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán agrármérnöknek tanul, ezzel párhuzamosan pedig a győri campuson gazdasági tanulmányokat is folytat.
A birtok kialakítását alapos tervezés előzte meg. Sok helyen megfordultak, tapasztalatokat gyűjtöttek, mielőtt megépítették volna a telepet. Gondosan megtervezték az épületeket, az istállókat, a takarmány- és járműtárolókat, a feldolgozó helyiségeket, az épületek tetejére kerülő napelemrendszert, a tetőkről összefolyó esővíz összegyűjtését, elvezetését és tárolást, a gyerek játszóterét, a kerti grillezőt, a zöldségkertet, a gyümölcsöst, a csodás tavat, a temérdek fát, bokrot, de még a virágokat is. Kiemelt helyre került a házi kápolna, mellette a hét vezér szobra a birtok nevét adó hét tölggyel, amely a múltat jelképezi, amelyre építeni lehet. A zsűri a helyszíni bejáráson bizonnyal észrevette hazánk történelméhez köthető szabadtéri alkotások sorát is.
Mesebeli gazdaság a Sokoró ölelésébenFotók: Schuller Vivien
A birtokon készült élelmiszereket a környéken értékesítik, de hamarosan indul saját webshopjuk is. A különleges steak elkészítéséhez Kovacsics Koksza István executive séf receptjei nyújtanak segítséget A Hét Tölgy ízei című könyvben. A birtok zöldségeiből és gyümölcseiből a mama, Gasztonyi Ildikó régi, házi ízeket idéző receptjeiből készülnek finomságok, de az egész család valamilyen módon kiveszi a részét a birtok életéből.
Péter arról is beszélt, hogy szeretnének folyamatosan továbbfejlődni, elindulni az idegenforgalom irányába, bár már vadász és horgászeseményeket, gyermektáborokat is szerveznek. Büszkék arra, hogy 2021 óta Széchenyi István Egyetem Mosonmagyaróvári Kara mintagazdaságaként működnek, együttműködve a következő generációk agrárszakembereivel.
A Hét Tölgy Birtokot a zsűrinek Gasztonyi László mutatta be
kisalfold.hu videó
- „Szőgye a szívügyünk” – Ünnepeltek a Kisbajcs és Szőgye lakosai – Videóval!
- Megkezdődött a benzinillatú hétvége Győrben – galériák, videó
- Süsü Csornán járt - Videón és fotókon a világ legszerethetőbb sárkánya
- A világjátékokra hangolnak a hatalmas súlyok alatt - fotók, videó
- Megalkották a Kisalföld pizzáját, íme a különleges calabriai finomság! - videó, fotók