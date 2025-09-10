A lakásvásárlás egyre több fiatal és család számára elérhetetlen álom, mert a bérek messze elmaradnak az ingatlanárak növekedésétől, így egy saját otthon megszerzése hosszú évek, évtizedek munkájába kerülhet. Egy friss felmérés most arra kereste a választ, hol a legnehezebb és hol a legkönnyebb saját lakáshoz jutni a kontinensen - írta a Deloitte közleménye alapján az nlc.hu. A legmegfizethetőbb városok top10 listájába Győr is bekerült.

Győr a legmegfizethetőbb városok között

A vizsgálat alapja egy új építésű, 70 négyzetméteres lakás ára volt, amelyet az adott város átlagos bruttó éves béréhez hasonlítottak. Az így kapott mutató azt mutatja, hány évnyi keresetet kellene félretennie egy átlagos dolgozónak, hogy megvásárolhassa ezt az ingatlant. Ha a bérek és az ingatlanárak közötti különbség tovább nő, a fiatal generációk számára a saját otthon megszerzése belátható időn belül szinte lehetetlen céllá válhat.

A drágasági rangsor

élén Amszterdam áll, ahol egy 70 négyzetméteres lakás megszerzéséhez 15,4 évnyi fizetés szükséges,

szorosan követi Athén 15,3 évvel,

majd Prága következik 15 évvel,

a top 10 legdrágább listájára Budapest is felkerült a 10. helyen: a fővárosban 11,4 évnyi átlagbér kell egy új lakáshoz.

A skála másik végén azonban jóval optimistább a kép.

Torinóban elég 4,9 évnyi kereset, és hasonlóan kedvező a helyzet a dániai Odensében is.

Manchester, Aarhus és Katowice szintén a legmegfizethetőbb városok közé tartoznak.

A lista első tíz helyezettjét végül egy magyar város, Győr zárja, ahol egy új lakás átlagosan 8 évnyi jövedelemből megvásárolható.

