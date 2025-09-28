szeptember 28., vasárnap

Készüljön rá: büdös lesz!

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint az écsi szennyvíztisztító telepről - ha nem esik az eső - szeptember 29-től október 1-ig szennyvíziszap szállítást végez szerződött partnerük. Az écsi szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a Győrság és Pér közötti  szántóföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozását a kiszállítást követő 24 órán belül elvégzik.

– Az iszapszállítás óhatatlanul bűzzel járhat, emiatt szeretnénk kérni a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!– írja a szolgáltató.

 

 

 

 

