A kenyér és a szakma ünnepe

A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a pékségek szakmai versenyen is megmérettessék termékeiket. Hagyományos kovászos és innovatív kenyér, valamint hagyományos sós, édes, valamint innovatív péksütemény kategóriában a szakmai zsűri mond ítéletet, a Fesztivál Kiflijéről pedig a közönség dönt a helyszínen.

A kenyérfesztivál sajtótájékoztatójára a Pedró Pékség tulajdonosa, Vajda Péter hozott ízelítőt termékeiből.

Fotó: Molcsányi Máté

Az idén közel 50 stand várja a látogatókat a pékségek különböző finomságaival, a kínálatról a sajtótájékoztatón egy kis ízelítőt is kaptunk a Kenyérfesztivál különlegességeiből a Pedró Pékség jóvoltából. A színpadi programok mellett újdonságként az Apátúr ház dísztermében a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karának két kutatómérnöke az egészséges táplálkozásról tart előadást. A programban a kezdetektől résztvevő Veres Péter iskola kovászolási technikákból, fűszervaj készítésből tart bemutatót. Ismét hirdetnek a pék és cukrász tanulóknak szakmai versenyt. A fiataloknak díszmunka elkészítése a feladat, az idén a 125 éves győri városháza a téma.

Pintér-Péntek Imre a vármegyei iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem kötött egy stratégiai együttműködési megállapodást az országos hírű Szabi pékkel. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán azt vizsgálják, melyik búzából lehet a legjobb kenyeret kihozni és mi minden kell ehhez. – Azt hiszem, hogy ha ez működni fog, akkor magasabb szintre emelheti ezt a rendezvényt – állapította meg Pintér-Péntek Imre.