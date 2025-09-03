szeptember 3., szerda

Kenyérfesztivál

1 órája

A kenyér és a szakma ünnepe

Címkék#Széchenyi téren#Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar#euroregionális kenyérfesztivál#kézműipari tagozat

A kenyér, az élet ünnepe Győrben. A 23. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozóról tartottak sajtótájékoztatót szerda reggel.

Barki Andrea

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata az Agrárminisztérium, Győr önkormányzat Bálint Mihály Kulturális Programjának és a vármegyei önkormányzat Europe Direct Irodájának támogatásával szeptember 13-án szervezi meg a XXIII. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozót a Széchenyi téren. Erről tartottak sajtótájékoztatót szerdán reggel a vármegyei iparkamara székházában.

kenyérfesztivál
Ismét a kenyér ünnepe, kenyérfesztivál lesz Győrben.
Fotó: Molcsányi Máté

A kenyérfesztivál a kenyér, az élet és a szakma ünnepe

Dr. Lakatos István, a vármegyei iparkamara kézműipari tagozat elnöke a 23. alkalom kapcsán felidézte a rendezvény indulásának körülményeit. – A cél a kenyér kiemelése, mint az élet, a bőség szimbóluma a kézművességgel karöltve, ami pedig a munkát szimbolizálja. A mi olvasatunkban a bőség, a jólét munka nélkül nehezen elképzelhető –mondta a kézműipari tagozat elnöke. 

A kenyér és a szakma ünnepe

Fotók: Molcsányi Máté

A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a pékségek szakmai versenyen is megmérettessék termékeiket. Hagyományos kovászos és innovatív kenyér, valamint hagyományos sós, édes, valamint innovatív péksütemény kategóriában a szakmai zsűri mond ítéletet, a Fesztivál Kiflijéről pedig a közönség dönt a helyszínen. 

kenyérfesztivál
A kenyérfesztivál sajtótájékoztatójára a Pedró Pékség tulajdonosa, Vajda Péter hozott ízelítőt termékeiből. 
Fotó: Molcsányi Máté

Az idén közel 50 stand várja a látogatókat a pékségek különböző finomságaival, a kínálatról a sajtótájékoztatón egy kis ízelítőt is kaptunk a Kenyérfesztivál különlegességeiből a Pedró Pékség jóvoltából. A színpadi programok mellett újdonságként az Apátúr ház dísztermében a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér karának két kutatómérnöke az egészséges táplálkozásról tart előadást. A programban a kezdetektől résztvevő Veres Péter iskola kovászolási technikákból, fűszervaj készítésből tart bemutatót. Ismét hirdetnek a pék és cukrász tanulóknak szakmai versenyt. A fiataloknak díszmunka elkészítése a feladat, az idén a 125 éves győri városháza a téma.

Pintér-Péntek Imre a vármegyei iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem kötött egy stratégiai együttműködési megállapodást az országos hírű Szabi pékkel. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán azt vizsgálják, melyik búzából lehet a legjobb kenyeret kihozni és mi minden kell ehhez. – Azt hiszem, hogy ha ez működni fog, akkor magasabb szintre emelheti ezt a rendezvényt – állapította meg Pintér-Péntek Imre.

kenyérfesztivál
A kenyér és a pékáruk széles kínálata lesz a Széchenyi téren elérhető
Fotó: Molcsányi Máté

Programok szeptember 13-án a Széchenyi téren

  • 9:30 Megnyitó
  • 10:00 Garabonciás Együttes (gyermekkoncert)
  • 11:00 Szarka Gyula – Ének a konyhából
  • 12:00 Grácia Alapfokú Művészeti Iskola táncos műsora
  • 12:40 Ottófi Dávid zenés műsora
  • 13:20 Daloló Pék – Tatai Zoltán műsora
  • 13:50 Szakmai verseny eredményhirdetése, nyereményjátékok sorsolása
  • 14:15 Gats Éva és Hoffmann Richárd operett műsora
