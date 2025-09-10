szeptember 10., szerda

Érkeznek az utalványokért

1 órája

Milyen kedvezményeket ad a Lidl, az Aldi és a Tesco a nyugdíjas utalványokhoz?

Elindult a harc a nyugdíjas vásárlókért. Az áruházláncok a nyugdíjasok élelmiszer-utalványaihoz extra kedvezményeket ígérnek.

Kisalföld.hu
Milyen kedvezményeket ad a Lidl, az Aldi és a Tesco a nyugdíjas utalványokhoz?

Forrás: Lidl

Szeptember elején elkezdődött a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postai kézbesítése. A kiskereskedelmi láncok egymás után jelentették be az ehhez kapcsolódó kedvezményeiket. Lehet osztani, szorozni, melyikkel járnak jobban. 

kedvezmény
Az élelmiszer-utalványokhoz kedvezményeket adnak az áruházak.
Fotó: Mediaworks Archív

Milyen kedvezményeket adnak a nyugdíjasok élelmiszer-utalványához?

A nyugdíjasokhoz érkező borítékban 5 ív van, minden íven 2 utalvánnyal, így összesen 10 utalvány, írta Nyitrai Zsolt közösségi oldalán.

  • 3 darab 5.000 forintos 
  • 3 darab 3.000 forintos
  • 2 darab 2.000 forintos
  • 2 darab 1.000 forintos 
  • Ez együtt 30.000 forint értékű támogatást jelent.
Ezek az utalványok érkeznek a nyugdíjasokhoz.

Az Aldi Áruház már szeptember elején bejelentette, hogy áruházaikban többet ér a nyugdíjas utalvány: 

  • 1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel. 
  • A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható. 
  • Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.

Az ALDI nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.  

A Lidl áruház akciós újságjaiban is hirdeti, hogy a nyugdíjasok utalványa náluk többet ér. Aki legalább 5 ezer forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet, azt 500 forint értékű Lidl kuponnal ajándékozzák meg, ami december 31-ig lehet beváltani. Ez ugye máris 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra, ám a cég még ezt az ajánlatot is megfejelte. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.       

A Lidl is ad kedvezményt.

Fokozódik a verseny a nyugdíjasokért a kiskereskedelmi láncok között. Különleges akciót hirdetett az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban a Tesco is. 

Érdemes a Tescóban elkölteni a 30.000 forintos nyugdíjas élelmiszer utalványt, mert az áruházláncnál akár 15 százalékkal többet is érhet – hirdeti az áruház.  Az utalvánnyal vásárlók ugyanis 10 százalék azonnali kedvezményt kapnak, továbbá az elköltött összeg után további 5 százalék értékben a Tesco kínálatában bármire elkölthető kupon is kapnak. Így a 30.000 forintnyi utalvánnyal a Tescónál akár 34.500 forint értékben vásárolhatnak – derül ki a Tesco közleményéből. A Tesco ráadásul egészen az év végéig biztosítja az érintettek felé a kedvezményt, hiszen a karácsonyi időszak sok család számára különösen megterhelő a megnövekedett kiadások miatt. 
 

 

