Milyen kedvezményeket ad a Lidl, az Aldi és a Tesco a nyugdíjas utalványokhoz?

Szeptember elején elkezdődött a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postai kézbesítése. A kiskereskedelmi láncok egymás után jelentették be az ehhez kapcsolódó kedvezményeiket. Lehet osztani, szorozni, melyikkel járnak jobban.

Az élelmiszer-utalványokhoz kedvezményeket adnak az áruházak.

Fotó: Mediaworks Archív

Milyen kedvezményeket adnak a nyugdíjasok élelmiszer-utalványához?

A nyugdíjasokhoz érkező borítékban 5 ív van, minden íven 2 utalvánnyal, így összesen 10 utalvány, írta Nyitrai Zsolt közösségi oldalán.

3 darab 5.000 forintos

3 darab 3.000 forintos

2 darab 2.000 forintos

2 darab 1.000 forintos

Ez együtt 30.000 forint értékű támogatást jelent.

Ezek az utalványok érkeznek a nyugdíjasokhoz.

Az Aldi Áruház már szeptember elején bejelentette, hogy áruházaikban többet ér a nyugdíjas utalvány:

1000 forint értékű ALDI-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel.

A kupon bármelyik magyar ALDI-ban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható.

Az ALDI nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és november 30-áig váltható be, így az élelmiszerek és háztartási tisztítószerek mellett akár a karácsonyi készülődéskor is felhasználható.

A Lidl áruház akciós újságjaiban is hirdeti, hogy a nyugdíjasok utalványa náluk többet ér. Aki legalább 5 ezer forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizet, azt 500 forint értékű Lidl kuponnal ajándékozzák meg, ami december 31-ig lehet beváltani. Ez ugye máris 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra, ám a cég még ezt az ajánlatot is megfejelte. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

A Lidl is ad kedvezményt.

Fokozódik a verseny a nyugdíjasokért a kiskereskedelmi láncok között. Különleges akciót hirdetett az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban a Tesco is.