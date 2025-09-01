Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport!

A környezet védelme közös ügyünk. Ennek egyik legegyszerűbb, mégis rendkívül hatékony módja a szelektív hulladékgyűjtés. Egyre több háztartásban gyűjtik külön többek közt a csomagolási hulladékokat – papírt, műanyagot, fémet és üveget –, ide tartozik a használt italos karton is. Tejesdoboz, gyümölcslevek doboza, főzőtejszínes vagy akár habtejszínes doboz – ezek mind készülhetnek társított italos kartonból, amely papírt, műanyagot és gyakran alumíniumot is tartalmaz egymásra rétegezve. Ez a társított csomagolás megfelelő válogatás után újrahasznosítható, de csak akkor, ha a lakosság is részt vesz a szelektív gyűjtésükben. Győr egyes részein és a környező régióban az év elejétől házhoz menő szelektív gyűjtést indított el a szolgáltató GYHG Nonprofit Kft., magasabb szintű szolgáltatás és a lakosság számára kényelmes megoldás biztosítása céljából.

Az italos karton is a sárga kukába vagy zsákba kerülhet.

Az italos karton is szelektíven gyűjthető

Győrben és a környező településeken már több mint 20 éve adott a lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre. A MOL MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. által elindított visszaváltási REpont hálózat mellett elindult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amelynek keretében a családi házakban és a négy lakásnál kisebb társasházakban élők rendszeresen a házuk elé helyezhetik ki az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az italos kartonokat más csomagolási hulladékokkal együtt (pl. műanyag flakon, fém dobozok, papír csomagolás) Győrben a sárga kukába vagy vidéken a sárga gyűjtőzsákba lehet tenni, az üveg csomagolási hulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni. Győrben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének előkészítése folyamatban van.

Győrben a 4 lakásnál nagyobb társasházi környezetben, ahol még megmaradtak a korábban megszokott gyűjtőszigetek, az italos kartonok gyűjtése változatlanul a papírgyűjtő konténerben történik.

A fém, a papír, a műanyag, és természetesen az italos karton kerülhet a sárga zsákba vagy a kukába.

Az Italos Karton Egyesülés és a GYHG szemléletformáló kampányt indított a térségben. A kampány célja, hogy növelje az italos kartonok gyűjtési arányát és erősítse a lakosság környezettudatosságát.

A kampány keretében vizsgálják a vegyesen gyűjtött hulladék összetételét. Vajon mennyi italos karton csomagolás nem kerül még elkülönítve külön gyűjtésre?

Plakátkampánnyal hívják fel a figyelmet az elkülönített gyűjtésre és ezen belül az italos karton csomagolás szelektálására.

Kérdőíves vizsgálattal mérik fel az elkülönített hulladékgyűjtési szokásokat a térségben. Ön is! kitöltheti a kérdőívet: a kérdőívet a linkre kattintva töltheti ki

Iskolai foglalkozásokon mutatják be az italos karton csomagoló anyag hasznosíthatóságát.

Lakossági rendezvényen játékosan hívják fel a figyelmet: „Ez nem extrém sport!”

Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal?

A begyűjtött vegyes csomagolási hulladék a Sashegyi Hulladékkezelő Központba kerül, majd gondoskodnak a szétválogatásáról. Az italos karton is a válogatás után külön bálázva elszállítják az újrahasznosítás következő állomásaira, ezáltal értékes másodnyersanyag nyerhető vissza, csökkentve a környezet terhelését és elősegítve a körforgásos gazdaságot.