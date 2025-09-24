1 órája
Ellenőrzött minőség a GYHG-nál
A Kisalföld podcast vendége volt Nagy Csaba, a Győri Hulladék-Gazdálkodási Kft. (GYHG) igazgatója, és Benedek Dávid szolgáltatásvezető. A beszélgetés aktualitását egy nemrégen befejeződött ISO minősítési eljárás lezárulása adta. Arról beszélgettünk, milyen megállapításokat tett a vizsgálat.
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) munkáját egy külső auditor cég vizsgálta nemrégen. Az ISO minősítés megállapításairól beszélgettünk a cég igazgatójával, Nagy Csabával és Benedek Dávid szolgáltatásvezetővel.
ISO minősítés dicséretekkel
– A GYHG a megyeszékhelyen, valamint a Győr környéki 111 településén van jelen. A cég a háztartásokban keletkezett hulladékot szállítja el, így tevékenységükkel nap mint nap találkoznak az itt élők, így arra szinte mindenkinek rálátása van. Ennek ellenére volt idő, amikor megkérdőjelezték a cég átláthatóságát. Okot adtak-e erre?
– 2022. január 1-től egy új élet kezdődött a GYHG-nál, aminek az egyik alapja a szervezet teljes átláthatósága. Cégünk a kötelező és a közérdekű adatok mellett minden információt nyilvánosságra hoz a saját hivatalos honlapján (www.gyhg.hu). Állami finanszírozásból működő közszolgáltatóként, a MOHU stratégiai partnereként meg kell mutatnunk, hogy miből, hogyan, milyen eredményességgel dolgozunk. Gazdálkodásunk adatai az elmúlt öt évre visszamenőleg nyilvánosak. A kötelezők mellett számtalan sok más fontos adatot is folyamatosan nyilvánosságra hozunk, olyanokat, amelyekre korábban adatkérések vonatkoztak vagy vonatkozhat.
Hallgassa meg podcast adásunk:
– A cégben folyó munkát külső szakemberek minősítették. Nemrégen fejeződött be egy ISO minősítés. Mit állapítottak meg a vizsgálat során?
– Azért kértük évről évre az ISO minősítést, a létező, a legszigorúbb ISO auditációt a cégre, mert nekem és a felelős vezetőknek látnunk kell, hogy bizonyos folyamatokban hol tartunk. Az nagyon előnyös, hogyha egy külső szervezet tekinti át a folyamatainkat. A vizsgálat augusztusban megtörtént. Birtokunkban van már a tanúsítvány, amely egy független külsős szervezet példás minősítését rögzíti a GYHG működésére, a nyilvánosságára és a folyamatok dokumentáltságára vonatkozóan egyaránt.
Kaptunk szóbeli dicséretet is az auditáció során. Az egyiket a Győr - Sashegyen lévő hulladékkezelő központunkat illetően, mert évek óta példás rendet tartunk a telepen, ami mutatja a cég igényességét. A tanúsítvány átadásakor ugyancsak dicséretben részesültünk folyamataink dokumentáltságáért. A külső auditor megállapítása szerint minden dokumentumunk, nyilvántartásunk, szabályozásunk rendben volt, ami a törvényes működésünkhöz szükséges.
– Milyen eredményekről tudnak beszámolni?
– A GYHG gazdaságilag stabil, Győr és a térsége meghatározó munkáltatója. Dolgozói létszámunk 240-250 fő között van. Harmadik éve nyereséges a gazdálkodásunk. Van még ugyan olyan területe a munkánknak, ahol alvállalkozót kell igénybe venni, de már tettünk lépéseket abba az irányba, hogy minden olyan lehetséges feladatot, ami műszakilag lehetséges, azt saját szorgalmas állományunkkal végeztessük el. Ennek az eredménye, hogy még több családnak tudunk munkát adni. Ezt számokkal is tudjuk igazolni, 2022 óta 58 új munkahelyet hoztunk létre, folyamatos a munkaerő toborzása, mindig van felvétel, aki dolgozni szeretne a győri GYHG-nél munkába állhat, kipróbálhatja magát. A MOHU Zrt-től több ütemben érkeznek az új járművek, most egyeztetjük a következő járműcsomag műszaki tartalmát, ez is elősegíti a saját munka előtérbe helyezését, ami a MOHU Zrt. elvárása is.
Azt is eredményként könyvelhetjük el, hogy a hulladékgazdálkodási szektorban a GYHG adja Magyarországon a legjobb dolgozói juttatásokat.
- A csomag alapja a munkabér,
- a 13. havi bér,
- a nyári szabadság pénz ami újabb kétheti plusz bér,
- havonta az élelmiszer utalvány,
- törzsgárda jutalom,
- az iskolakezdési támogatás,
- ezenkívül a céges rendezvények, mint a közös karácsony, vagy a nemrégen megszervezett céges horgászverseny.
– Milyen fejlesztésekről tudnak beszámolni a jövőt illetően?
– Új, hiánypótló szolgáltatást kezdeményeztünk, a csomagolóanyagok háztól történő gyűjtését. Az idén januárban zsákos formában indult de már folyik annak az előkészítése, hogy az ehhez szükséges kukák, amelyek Győrben a családi házakban és a négylakásosnál kisebb társasházakban már kint vannak, a lakótelepeken, illetve a társasházakban is rendelkezésre álljanak. Ez utóbbi esetben a közös képviselőkkel szeretnénk együttműködni. Megkerestük őket, és az esetek többségében partnerekre találtunk. A beérkezett igényeket követően egyeztetünk a kukák kiosztásáról a házkezelőkkel.
– Hogy állnak a Győr környéki településekre szánt szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló sárga kukák szétosztásával?
– Januárban a 101 településen is zsákos szolgáltatásként indult el. A következő lépés, hogy kiosztjuk ezeket 240 literes sárga tetejű kukákat, amelyeket a MOHU ingyenesen bocsát a lakosság rendelkezésére, mi pedig megszervezzük a kijuttatást, a helyi önkormányzatokkal közös osztási napjaink lesznek. Logisztikailag egy nagy feladat számunkra, de jelenleg is dolgozunk ennek megoldásán. Megkerestük az önkormányzatokat, akik partnereink lesznek. Sok kérdés érkezik hozzánk, ezért fontos elmondani, hogy ez egy díjmentes szolgáltatás.
– Milyen továbblépésben gondolkodik a cég?
– Szeretnénk fokozni a stratégiai partnerséget és együttműködést a MOHU ZRT-vel. A stabil anyagi és szakmai háttérben bízva indítottuk el a, az a GYHG NEXT programunkat. Az önállóságunk fokozása érdekében folyamatosan keresünk fiatal és pályakezdő munkatársakat több munkakörbe. Az aktuális állásajánlatok a www.gyhg.hu weboldalon olvashatóak.
kisalfold.hu podcast
- Nagysikerű nyári programok után már az adventre készül a Győr Projekt - podcast
- Mi lesz a győri színházzal? - Borsi Róbert kulturális tanácsnok volt podcastunk vendége
- Kigyógyult a rákból a győri humorista, kendőzetlen őszinteséggel beszélt a betegségről
- Czinka Panna: A befogadáshoz a megismerésen keresztül vezet az út
- Miniszteri biztosnak nevezték ki Fekete Dávidot - podcast