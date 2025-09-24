Ellenőrzött minőség a GYHG-nál

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) munkáját egy külső auditor cég vizsgálta nemrégen. Az ISO minősítés megállapításairól beszélgettünk a cég igazgatójával, Nagy Csabával és Benedek Dávid szolgáltatásvezetővel.

Benedek Dávid szolgáltatásvezető és Nagy Csaba a GYHG igazgatója az ISO minősítés meggállapításait osztotta meg velünk.

Fotó: Molcsányi Máté

ISO minősítés dicséretekkel

– A GYHG a megyeszékhelyen, valamint a Győr környéki 111 településén van jelen. A cég a háztartásokban keletkezett hulladékot szállítja el, így tevékenységükkel nap mint nap találkoznak az itt élők, így arra szinte mindenkinek rálátása van. Ennek ellenére volt idő, amikor megkérdőjelezték a cég átláthatóságát. Okot adtak-e erre?

– 2022. január 1-től egy új élet kezdődött a GYHG-nál, aminek az egyik alapja a szervezet teljes átláthatósága. Cégünk a kötelező és a közérdekű adatok mellett minden információt nyilvánosságra hoz a saját hivatalos honlapján (www.gyhg.hu). Állami finanszírozásból működő közszolgáltatóként, a MOHU stratégiai partnereként meg kell mutatnunk, hogy miből, hogyan, milyen eredményességgel dolgozunk. Gazdálkodásunk adatai az elmúlt öt évre visszamenőleg nyilvánosak. A kötelezők mellett számtalan sok más fontos adatot is folyamatosan nyilvánosságra hozunk, olyanokat, amelyekre korábban adatkérések vonatkoztak vagy vonatkozhat.

– A cégben folyó munkát külső szakemberek minősítették. Nemrégen fejeződött be egy ISO minősítés. Mit állapítottak meg a vizsgálat során?

– Azért kértük évről évre az ISO minősítést, a létező, a legszigorúbb ISO auditációt a cégre, mert nekem és a felelős vezetőknek látnunk kell, hogy bizonyos folyamatokban hol tartunk. Az nagyon előnyös, hogyha egy külső szervezet tekinti át a folyamatainkat. A vizsgálat augusztusban megtörtént. Birtokunkban van már a tanúsítvány, amely egy független külsős szervezet példás minősítését rögzíti a GYHG működésére, a nyilvánosságára és a folyamatok dokumentáltságára vonatkozóan egyaránt.

Kaptunk szóbeli dicséretet is az auditáció során. Az egyiket a Győr - Sashegyen lévő hulladékkezelő központunkat illetően, mert évek óta példás rendet tartunk a telepen, ami mutatja a cég igényességét. A tanúsítvány átadásakor ugyancsak dicséretben részesültünk folyamataink dokumentáltságáért. A külső auditor megállapítása szerint minden dokumentumunk, nyilvántartásunk, szabályozásunk rendben volt, ami a törvényes működésünkhöz szükséges.