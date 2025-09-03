Új utcanévtáblák és intelligens gyalogátkelőhely készül Gönyűn

Első körben azon utcák névtábláját cserélik le, amelyek nem szerepelnek a tervezett, nagyívű útfelújítások között, illetve amelyekben a felújítások már lezárultak – adtak hírt a település közösségi oldalán.

Fotó: Gönyű közösségi oldala

A további táblák kihelyezésére a fennmaradó utcák felújításától függően, a 2026-os év végéig bezárólag kerül sor további két ütemben.

Folyamatban van az Irányi Dániel és a Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy intelligens gyalogátkelőhely kialakítása is, amit az utcák forgalma indokolt. Az intelligens gyalogátkelőhellyel többek között a játszótér, a temető és a sportpálya megközelítése biztonságosabb lehet az arra közlekedők számára.