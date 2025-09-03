szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

1 órája

Új utcanévtáblák és intelligens gyalogátkelőhely készül Gönyűn

Címkék#forgalom#Deák Ferenc utca#utcanévtábla

Elkezdték Gönyűn a korábbi, sok esetben elhasználódott utcanévtáblák lecserélését és intelligens gyalogátkelőhelyet is terveznek a településen.

Kisalföld.hu

Első körben azon utcák névtábláját cserélik le, amelyek nem szerepelnek a tervezett, nagyívű útfelújítások között, illetve amelyekben a felújítások már lezárultak – adtak hírt a település közösségi oldalán.

Fotó: Gönyű közösségi oldala

A további táblák kihelyezésére a fennmaradó utcák felújításától függően, a 2026-os év végéig bezárólag kerül sor további két ütemben.

Folyamatban van az Irányi Dániel és a Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy intelligens gyalogátkelőhely kialakítása is, amit az utcák forgalma indokolt. Az intelligens gyalogátkelőhellyel  többek között a játszótér, a temető és a sportpálya megközelítése biztonságosabb lehet az arra közlekedők számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu