Mit mutat a tulajdoni lap a legfontosabb vagyontárgyunkról?

Már minden vármegyében és a fővárosban is az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert (E-ING) használják a földhivatalok, és hamarosan újabb funkciók válnak elérhetővé – hangzott el a vármegyei iparkamaránál megtartott szakmai fórumon. A fejlesztés a magyar közigazgatás történetének egyik legnagyobb és legkomplexebb informatikai rendszerfejlesztése – adták hírül a vármegyei kormányhivatal honlapján.

Az ingatlan-nyilvántartás megújulása folyamatban van.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Az ingatlan-nyilvántartás modernizálódik

Több, mint tízmillió tulajdoni lap, évi 1,5 millió eljárás jelenik meg a magyar ingatlan-nyilvántartásban. Dr. Tóth Balázs, a szakmisztérium főosztályvezetője előadásában arról beszélt, hogy az ingatlanok az emberek legfontosabb vagyontárgyai. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy naprakész és megbízható adatokat tartson róluk nyilván az állam. A korábbi, több mint húszéves rendszert a jelen kor elvárásainak megfelelő új, digitális nyilvántartás váltja fel.

Elektronikusan lesznek benyújthatók a kérelmek

A Győr-Moson-Sopronból és a környező vármegyékből érkező ügyvédek, jogtanácsosok, közjegyzők részvételével zajló szakmai fórumon elhangzott, hogy a nyáron minden vármegyében és a fővárosban is átálltak az új rendszerre, és hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a bevezetés. Várhatóan az év utolsó hónapjában ugyanis megnyílik az a felület is, amelyen az ügyvédek közvetlenül, elektronikusan nyújthatják be az új rendszerbe a kérelmeket. Emellett az ősz folyamán is számos új funkció válik elérhetővé.

Négy modul, egymásra épülve

A négy nagy modullal (ingatlan-nyilvántartás, földmérés és térképészet, földforgalmi eljárások és mezőgazdasági-hatósági eljárások) rendelkező informatikai rendszer bevezetése egymásra épülve több lépcsőben történik. Első lépésként az E-ING kormányhivatali ügyintézői oldala (back-office) indult el, amely az ügyek feldolgozását érinti. A földforgalmi hatósági eljárások ügyintézése az ügyfelek részéről egyelőre az eddigi rend szerint történik – a kérelmeket továbbra is papíralapon kell benyújtani, és az eddigiek szerint értesülnek az ügyfelek a döntésről.