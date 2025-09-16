Hogy áll az M1 bővítés?

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) honlapján folyamatosan közzéteszi, hol tart az M1 felújítási munkálataival. Mint kedden írták, "Jelenleg a Győr felé vezető oldal belső sávjának szélesítése zajlik a belső szalagkorlát mellett. Erre azért van szükség és azért fontos, hogy a bővítés következő ütemében életbe lépő újabb, ideiglenes forgalmi rend, az ún. 2+1+1-es terelés kialakítható legyen."

Fotó: MKIF Zrt.

A bővítés teljes ideje alatt biztosítják a 2×2 sávot a közlekedők számára, tehát Győr és Budapest irányába is adott lesz a 2-2 sáv, a személyautók és a teherautók is folyamatosan használhatják a pályát.

Az autópálya építéséről itt érhetők el naprakész információk!

A munkálatokról készült legfrissebb fotókat itt tekintheti meg: