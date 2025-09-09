szeptember 9., kedd

Tiszta és természetes

1 órája

Helyi és környéki termelőktől érkezik a friss zöldség Győrújbarátra

Nem kell nélkülözniük ősszel sem a finom zöldségeket, gyümölcsöket a győrújbarátiaknak.

Kisalföld.hu
Helyi és környéki termelőktől érkezik a friss zöldség Győrújbarátra

Fülesné Bízó Henriett egész nyáron a helyi, családi Füles Méhészet termékeit és a családi gazdaságuk mézédes dinnyéit árulta a falu széli parkolóban. A szezon véget ért, ám nemrégen örömhírt osztott meg közösségi oldalán: lehetőséget kapott arra, hogy a település szívében, a Liszt Ferenc utca 9. szám alatt, a Művelődési Ház és a Posta mögötti területen lévő faházban nyithatja meg standját, ahol továbbra is a helyi és környékbeli termelőktől frissen érkező tiszta és természetes zöldségeket és gyümölcsöket kínálja. Ma már el is foglalta a helyét, ahol keddenként és péntekenként lehet megtalálni.

Fülesné Bízó Henriettet keddenként és péntekenként lehet megtalálni a Liszt Ferenc utca 9. szám alatt, a Művelődési Ház és a Posta mögötti területen.

A méz mellett csemegekukorica, hagyma, paprika, káposzta, vöröshagyma, paradicsom, cékla és még felsorolni is nehéz, mi minden kapható 9 órától 17 óráig.

Helyi és környékbeli termelőktől frissen érkező tiszta és természetes zöldségeket és gyümölcsöket kínálnak.

 

