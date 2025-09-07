Hatéves rekordot döntött a lakóingatlanok iránti kereslet

Hat éves rekord a keresletben

Már az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt az ingatlan.com adatai szerint. A legfrissebb statisztikák alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten. Az államalapítás ünnepét is megában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

Az ingatlan.com adatai alapján a legnagyobb keresletnövekedés Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ezekben a lokációkban a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. A keresletélénkülés viszont országos jellegű: a kisebb városokban 85, a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakhoz képest. A növekedés éves összevetésben is egyértelmű: minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Trükkök vevőknek és eladóknak

Az ingatlan.com szakértője a felfokozott piaci aktivitás fényében praktikus tanácsokat is megfogalmazott a vevőknek és eladóknak. „Az első lakásvásárlók egyik legnagyobb kihívása abból a bizonytalanságból ered, hogy hitelképesnek találják-e őket a bankok vagy sem. Ebben segíthet nekik a hitelelőminősítés, amit akár online is be tudnak nyújtani a bankokhoz, és az eredmény birtokában már bátrabban tudnak alkudozni a kiszemelt otthonukra.” Az előzetes hitelbírálat során a bankok igazolást adnak a lakásvásárlóknak, hogy mekkora hitelre lesznek jogosultak a jövedelmük és vagyoni helyzetük alapján. A megnövekedett igényeket jelzi, hogy az ingatlan.com felületén keresztül benyújtott előzetes hitelbírálati kérelmek száma több mint háromszorosára nőtt júliusban az előző hónaphoz képest.