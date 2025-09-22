A GYSEV CARGO Zrt. ismét a pénzügyileg legstabilabb cégek között

Stabil pénzügyi minősítés

Dun & Bradstreet minősítés

Az elismert szervezet minden működő vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát osztályozza egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított módszertan alapján. Így választották ki a GYSEV CARGO Zrt.-t is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyikét.

GYSEV CARGO Zrt a pénzügyileg legstabilabb cégek között. Fotó: GYSEV CARGO Zrt. honlapja

GYSEV CARGO Zrt.

Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Dun & Bradstreet objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, hogy a Dun & Bradstreet Tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szállítóink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, szilárd üzleti kapcsolatokban.

Azzal, hogy egy független, nemzetközi szakértő elismerte cégünk stabilitását, azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében, fejlesztésében. Mivel vállalkozásunk minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, így a Dun & Bradstreet Tanúsítvány valóban pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon.

A GYSEV CARGO Zrt. a Dun & Bradstreet AAA (tripla A) Tanúsítványát kapta meg, mely azt jelzi, hogy velünk történő üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.

A Dun & Bradstreet Tanúsítvány alapja a Dun & Bradstreet minősítése, mely nemzetközi szinten hosszú évtizedek óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján. A Dun & Bradstreet Tanúsítvány, mely AAA, AA és A jelzéssel kerül kiállításra, jelzi a cégek stabilitását, és azt, hogy az ilyen jelzéssel rendelkező vállalkozás pénzügyileg stabil. Az AAA cégminősítést 1989-ben vezették be és 1996 óta kaptak lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti megbízhatóságukat tanúsítvány formájában is megmutassák. A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jogosult cégek számára, hogy mások számára megmutassák cégük elismert, megbízható, hitelképes vállalat.