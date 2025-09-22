1 órája
A GYSEV CARGO Zrt. ismét a pénzügyileg legstabilabb cégek között
A soproni vasúttársaság ismét a pénzügyileg legstabilabb cégek között szerepel. A GYSEV CARGO Zrt. a Dun & Bradstreet minősítése alapján a legstabilabb pénzügyi minősítést jelentő AAA (tripla A) Tanúsítványát kapta meg
Az elismert szervezet minden működő vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát osztályozza egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított módszertan alapján. Így választották ki a GYSEV CARGO Zrt.-t is, mint a pénzügyileg legstabilabb cégek egyikét.
GYSEV CARGO Zrt.
Nagy megtiszteltetés cégünk számára, hogy a Dun & Bradstreet objektív cégminősítése alapján a legjobbak között szerepelhetünk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a piacon tisztességesen járjunk el, így fontos számunkra, hogy egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Hisszük, hogy a Dun & Bradstreet Tanúsítvány segítségével ügyfeleink, szállítóink, munkavállalóink felé is tovább fokozzuk azt a bizalmat, mely egyre fontosabb a hosszú távú, szilárd üzleti kapcsolatokban.
Azzal, hogy egy független, nemzetközi szakértő elismerte cégünk stabilitását, azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy jó úton járunk cégünk építésében, fejlesztésében. Mivel vállalkozásunk minősítése szigorúan szakmai szempontok alapján történt, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet, így a Dun & Bradstreet Tanúsítvány valóban pozitívan különbözteti meg cégünket a piacon.
A GYSEV CARGO Zrt. a Dun & Bradstreet AAA (tripla A) Tanúsítványát kapta meg, mely azt jelzi, hogy velünk történő üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.
A Dun & Bradstreet Tanúsítvány alapja a Dun & Bradstreet minősítése, mely nemzetközi szinten hosszú évtizedek óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján. A Dun & Bradstreet Tanúsítvány, mely AAA, AA és A jelzéssel kerül kiállításra, jelzi a cégek stabilitását, és azt, hogy az ilyen jelzéssel rendelkező vállalkozás pénzügyileg stabil. Az AAA cégminősítést 1989-ben vezették be és 1996 óta kaptak lehetőséget a vállalatok, hogy üzleti megbízhatóságukat tanúsítvány formájában is megmutassák. A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jogosult cégek számára, hogy mások számára megmutassák cégük elismert, megbízható, hitelképes vállalat.
A Dun & Bradstreet Tanúsítványt Európa számos országában használják az üzleti élet különféle területein.
A Dun & Bradstreet minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul, úgy mint – Magyarország esetében - az Igazságügyi Minisztérium adatai, a Cégbíróság bejegyzései, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más hatóságok adatai. A hivatalos források adatai mellett a minősítés beépíti a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat, úgy, mint mérlegadatok, eredménykimutatás, trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég vagy szervezet demográfiai adatait, azaz a cég életkorát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, azok kapcsolódásait. A Fizetési tapasztalat program adataiból beépíti a minősítésbe, hogy az adott vállalkozás határidőben vagy késéssel, azaz milyen fizetési fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fentieken kívül számos egyéb gyűjtött információt is hozzátesz a rendszer a Dun & Bradstreet minősítéshez, úgy, mint végrehajtási adatok vagy sajtóhírek.
Mivel a Dun & Bradstreet minősítés nemcsak cégünk jelenlegi pénzügyi stabilitását mutatja, hanem a Dun & Bradstreet minősítés kialakításának köszönhetően azt is, hogy az elkövetkező egy évben milyen valószínűséggel válik fizetésképtelenné vállalkozásunk, büszkén állíthatjuk, hogy a GYSEV CARGO Zrt. a jövőben is stabil szereplője lesz a piacnak.