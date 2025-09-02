54 perce
Még mindig eladó a győri belvárosi étterem, közel az Árkádhoz - fotók
Eladó egy belvárosi étterem Győrben. Különteremmel, bejáratott vendégkörrel, parkolókkal. Az étterem ára mindössze 210 millió forint.
Ahogyan arról portálunkon már korábban beszámoltunk, Győr belvárosában eladó egy étterem csendes, ám mégis frekventált elhelyezkedésű utcában - hirdeti az ingatlanbazar.hu. A 250 négyzetméteres étterem rendelkezik kilenc udvari parkolóhellyel és a mélygarázsban tárolóval. A társasház, melynek földszintjén található az egység, 2002-ben épült. A szomszédos házakban üzletek, irodák, kereskedelmi egységek vannak. A környéken van az Árkád üzletközpont, de bank, biztosító, egyetem egyaránt színesíti a szolgáltatások választékát.
Eladó a belvárosi étterem
A társasház a mai kor igényeinek megfelelően lett kialakítva, az épületben lift működik.
Az üzlethelyiség
- összközműves,
- egyedi mérőkkel ellátott,
- a fűtés saját gázüzemű kazánról megoldott,
- a terek klimatizáltak.
Az üzlettérben van szélfogó, bárpultos vendégtér, étterem, különterem, melegkonyhás, illetve előkészítő helyiségek, több helyiséges vizesblokk.
Eladó a győri belvárosi étterem, a Club CaratFotók: ingatlanbazar.hu
Az üzlet a jelenlegi éttermi funkcióját betöltve, magas minőségben, belsőépítészeti tervek alapján nyerte el a mostani formáját. Melegkonyhája magas színvonalú ételkészítéshez, terei 75 fő egy időben történő kiszolgálásához nyújt prémium lehetőséget. Az étterem jelenleg is üzemel, megfelelő vendégkörrel rendelkezik. A déli órákban menükből is lehet választani, alkalmanként tematikus vacsorákat szerveznek és csoportos összejövetelek megtartására is ideális hely.
Amennyiben e stílusosan elegáns, ám mégis meghitt és természetes közegben szívesen folytatná az étterem tevékenységét, a lehetőség adott! Ha viszont csupán a kiváló lokációval rendelkező, variálható üzlethelyiségben lát fantáziát, akár rendelő, masszázs szalon, iroda, bemutató terem, vagy további széleskörű hasznosítás gyanánt, beszéljünk az ötletekről"
- olvasható a hirdetés.
További részleteket a kiemelt szavakra kattintva talál!