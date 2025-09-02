Még mindig eladó a győri belvárosi étterem, közel az Árkádhoz - fotók

Ahogyan arról portálunkon már korábban beszámoltunk, Győr belvárosában eladó egy étterem csendes, ám mégis frekventált elhelyezkedésű utcában - hirdeti az ingatlanbazar.hu. A 250 négyzetméteres étterem rendelkezik kilenc udvari parkolóhellyel és a mélygarázsban tárolóval. A társasház, melynek földszintjén található az egység, 2002-ben épült. A szomszédos házakban üzletek, irodák, kereskedelmi egységek vannak. A környéken van az Árkád üzletközpont, de bank, biztosító, egyetem egyaránt színesíti a szolgáltatások választékát.

Elegáns étterem eladó Győr belvárosában, különteremmel, minőségi konyhával. Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a belvárosi étterem

A társasház a mai kor igényeinek megfelelően lett kialakítva, az épületben lift működik.

Az üzlethelyiség

összközműves,

egyedi mérőkkel ellátott,

a fűtés saját gázüzemű kazánról megoldott,

a terek klimatizáltak.

Az üzlettérben van szélfogó, bárpultos vendégtér, étterem, különterem, melegkonyhás, illetve előkészítő helyiségek, több helyiséges vizesblokk.