Drágábban fogunk tankolni keddtől
Mutatjuk, hogyan alakulnak a benzin- és gázolaj árak.
Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként.
Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így keddtől az aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 589 Ft/liter
- írta a holtankoljak.hu közleményében.
