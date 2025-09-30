szeptember 30., kedd

Drágábban fogunk tankolni keddtől

Címkék#gázolaj#átlagár#emelkedés#benzin

Mutatjuk, hogyan alakulnak a benzin- és gázolaj árak.

Kisalföld.hu
Drágábban fogunk tankolni keddtől

Forrás: pexels.com

Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként. 

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így keddtől az aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek:

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

- írta a holtankoljak.hu közleményében.

 

