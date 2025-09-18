Történelmi szerződés - 1000 Credobus érkezik a kisalföldi cégtől a Volán flottájába - videó, fotók

A nyár folyamán a győri és mosonmagyaróvári telephelyű cég 131 új járművet már átadott hazánk közlekedési társaságának. Ezeket a mostani szerződésnek köszönhetően további 869 fogja követni a következő tervezett ütemezés szerint: 2025 - 269 db, 2026 - 300 db, 2027 - 300 db. A beszerzéssel a MÁV-csoporté lesz Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottája, egyúttal teljesül a buszpark megújítására vonatkozó vállalás. A Credobus-ok gyártása Mosonmagyaróváron és Győrben történik, ami közel 500 munkahely megőrzéséhez járul hozzá és mintegy 100 hazai beszállítónak ad munkát.

Credobus - További 869 darab új autóbuszt szállíthat a Kravtex-Kühne csoport a Volán-flottába 2027-ig. Fotó: Kravtex-Kühne

1000 Credobust szállíthatnak

A magyar gyártmányú Credobus Econell 12 Next buszok mindegyike klimatizált, akadálymentes, valamint utastájékoztatóval, kamerarendszerrel, utasszámlálóval, telefontartókkal, USB-töltőpontokkal és WiFi routerrel felszerelt. A Credobus-ok vételára lényegesen alacsonyabb a külföldi típusokhoz képest, ráadásul a takarékos buszok mindegyike 2 millió forint értékű üzemanyagot takaríthat meg

évente.

2026-ben és 2027-ben is további 300-300 autóbusz érkezhet

2025-ben két szerződéssel összesen 1000 új Credobus Econell 12 Next szállítására kapott lehetőséget a gyártó Kravtex-Kühne Csoport. 2025 nyarán 131 új busz már átadásra került: ezek döntő része a nyári szezonban a Balaton térségében áll forgalomba, az iskolakezdéskor pedig az ország számos pontján megjelentek az új buszok. A legújabb, 869 db-os keretmegállapodás a Credobus eddigi legnagyobb volumenű szerződése. Az idei évre előirányzott 269 autóbusz átadása néhány hét múlva kezdődhet, és a tervek szerint december végéig valamennyi jármű a rendeltetési helyére kerül. A lehívásoktól függően 2026-ben és 2027-ben is további 300-300 autóbusz érkezhet. A Credobus-ok vételára a külföldi gyártók aktuális piaci árainál lényegesen alacsonyabb, ráadásul az ultrakönnyű konstrukciójú buszok a teljes élettartam során üzemanyag-megtakarítást biztosítanak az operátornak: mai áron számolva mindegyik jármű évente akár 2 millió forint értékű üzemanyagot is megtakaríthat. A külföldi versenytársakkal szemben további előnyt jelent, hogy a magyar gyártásra alapozott pótalkatrész-ellátás lényegesen kedvezőbb árszinten valósul meg.