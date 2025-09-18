59 perce
Történelmi szerződés - 1000 Credobus érkezik a kisalföldi cégtől a Volán flottájába - videó, fotók
869 vadonatúj Credobus szállításáról szóló keretmegállapodást írt alá a MÁV-csoport és a Kravtex-Kühne Csoport. Ez a magyar buszgyártó történetének eddigi legnagyobb volumenű szerződése, soha ennyi Credobust nem értékesítették még.
Az új Credobus járművek közül 269 darab még az idén forgalomba állhat, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik a Volán flottájába. Fotó: Kravtex
A nyár folyamán a győri és mosonmagyaróvári telephelyű cég 131 új járművet már átadott hazánk közlekedési társaságának. Ezeket a mostani szerződésnek köszönhetően további 869 fogja követni a következő tervezett ütemezés szerint: 2025 - 269 db, 2026 - 300 db, 2027 - 300 db. A beszerzéssel a MÁV-csoporté lesz Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottája, egyúttal teljesül a buszpark megújítására vonatkozó vállalás. A Credobus-ok gyártása Mosonmagyaróváron és Győrben történik, ami közel 500 munkahely megőrzéséhez járul hozzá és mintegy 100 hazai beszállítónak ad munkát.
1000 Credobust szállíthatnak
A magyar gyártmányú Credobus Econell 12 Next buszok mindegyike klimatizált, akadálymentes, valamint utastájékoztatóval, kamerarendszerrel, utasszámlálóval, telefontartókkal, USB-töltőpontokkal és WiFi routerrel felszerelt. A Credobus-ok vételára lényegesen alacsonyabb a külföldi típusokhoz képest, ráadásul a takarékos buszok mindegyike 2 millió forint értékű üzemanyagot takaríthat meg
évente.
2026-ben és 2027-ben is további 300-300 autóbusz érkezhet
2025-ben két szerződéssel összesen 1000 új Credobus Econell 12 Next szállítására kapott lehetőséget a gyártó Kravtex-Kühne Csoport. 2025 nyarán 131 új busz már átadásra került: ezek döntő része a nyári szezonban a Balaton térségében áll forgalomba, az iskolakezdéskor pedig az ország számos pontján megjelentek az új buszok. A legújabb, 869 db-os keretmegállapodás a Credobus eddigi legnagyobb volumenű szerződése. Az idei évre előirányzott 269 autóbusz átadása néhány hét múlva kezdődhet, és a tervek szerint december végéig valamennyi jármű a rendeltetési helyére kerül. A lehívásoktól függően 2026-ben és 2027-ben is további 300-300 autóbusz érkezhet. A Credobus-ok vételára a külföldi gyártók aktuális piaci árainál lényegesen alacsonyabb, ráadásul az ultrakönnyű konstrukciójú buszok a teljes élettartam során üzemanyag-megtakarítást biztosítanak az operátornak: mai áron számolva mindegyik jármű évente akár 2 millió forint értékű üzemanyagot is megtakaríthat. A külföldi versenytársakkal szemben további előnyt jelent, hogy a magyar gyártásra alapozott pótalkatrész-ellátás lényegesen kedvezőbb árszinten valósul meg.
1000 Credobus érkezik a kisalföldi cégtől a Volán flottájába
Európai szinten is jelentős gyártókapacitást képvisel a kisalföldi cég
Dr. Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója a szerződés aláírásakor elmondta: „a Kravtex-Kühne Csoport 25 év alatt az alapoktól építette újra a magyar buszgyártást és ma már
európai összevetésben is jelentős gyártókapacitással rendelkezik. Ennek köszönhetően kevesebb mint 3 év alatt 1.000 új busz átadását tudjuk teljesíteni. Azzal, hogy a MÁV-csoport új buszait Mosonmagyaróváron és Győrben gyártjuk, több tíz milliárd forint értékű importot váltunk ki, miközben 500 magyar munkahelyet őrzünk meg és több mint 100 hazai beszállítónak adunk munkát. A Credobus-ok csúcskategóriájú magyar termékek – kedvező vételárral. Ráadásul az alacsony tömegű buszok mindegyike akár 2 millió forint értékű üzemanyagot is megtakaríthat évente, hozzájárulva a MÁV-csoport gazdaságos működéséhez. Büszkék vagyunk, hogy a beszerzéssel 2027 végére a jelenlegi 45-ről közel 60%-ra nőhet a magyar Credobus-ok aránya a VOLÁN-flottában.”
