55 perce
Kapcsolatépítés és tudásmegosztás a mosonmagyaróvári Beszállítói Klubban
Rugalmasság, ár-érték arány, megbízhatóság, előnyben a vármegyei szolgáltatók – főként így választanak beszállítót a megkérdezett vállalkozások. Ez derült ki a mosonmagyaróvári Beszállítói Klub szeptemberi programján, amely egyben az "Így dolgozunk mi! Vállalkozói nyílt napok" rendezvénysorozat nyitó eseménye is volt.
A beszállítói klubban ezúttal négy vállalkozás mutatkozott be
Fotó: Mészely Réka
A Flesch Központ csütörtökön adott otthont a kereskedelmi és iparkamara által szervezett Beszállítói Klub szeptemberi programjának.
Beszállítói klub a kapcsolatépítésért
– Tavaly ősszel hagyományteremtő szándékkal indítottuk el programsorozatunkat. A kis- és középvállalkozások számára szeretnénk megmutatni a térség vállalkozásaival való együttműködési és beszállítási lehetőségeket – emelte ki köszöntőjében Tóth Gábor térségi elnök.
Az üzleti életben jelen kell lenni – vallja Horváth Ferenc, a Mosonmagyaróvári Térség elnökségi tagja, a HDT Veritas Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a hasonló, üzletfejlesztést célzó programok a kapcsolatbővítés, tudásmegosztás céljára is kiválóak.
Komáromi Mónika, a KKV Klub elnökségi tagja műsorvezetésével ezúttal a rajkai telephellyel rendelkező I.G. Gasket International Kft.-t Kopácsi Gyula termelésvezető, a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t Kalmárné Dr. Hollósi Erika kommunikációs és ügyfélkapcsolati vezető, a jánossomorjai SFS Group Hungary Kft.-t Nagy Gábor beszerzési vezető és a lébényi TRANSDANUBIA Kft.-t Varga-Oncsik Nóra üzletfejlesztési vezető mutatta be.
A beszélgetés során kitértek arra is, hogy a vállalkozások hogyan választanak beszállítót. Mint kiderült, a flexibilitás, ár-érték arány, megbízhatóság mellett egyre fontosabb az is, hogy vármegyei szolgáltatásokat részesítsenek előnyben.
Ausztria elszív, de lehetőséget is jelet
A kihívásokról is szó esett. Mint elmondták a kiszámíthatóság hiánya mellett Ausztria elszívóképessége miatt a mennyiségi és minőségi munkaerő biztosítása az egyik legnagyobb feladat. De kihívás még az ügyfélszerzés is, és itt viszont a nyugati szomszédunk közelsége éppen lehetőséget jelent. A mesterséges intelligencia, az automatizálás is lehetőség és kihívás is egyben.
A rendezvény az "Így dolgozunk mi! Vállalkozói nyílt napok" rendezvénysorozat nyitó eseménye is volt.
A következő vállalkozásokhoz lehet majd regisztrálni a kamara honlapján nyílt napra: Family-Friss Kft. Mosonmagyaróvár, Farendee Kft. Győr, Fólia-Szabó Kft. Mosonmagyaróvár, Hero Group Kft. Mosonmagyaróvár, Horváth Tamás EV (megvalositopartner.hu) Győr, IMEX Filtertechnika Kft. Sopron, Karbantarto.hu Kft. Győr, KNEIM GM Kft. Mosonmagyaróvár, MOVMAKER Kft. Mosonmagyaróvár, MTKI Kft. Mosonmagyaróvár , Nine Company Kft. Győr, OpenOnline Kft. Győr, PrinterBarta Kft. Mosonmagyaróvár, TRANSDANUBIA Logisztikai Kft. Lébény. A részletekről a kamara térségi irodájában, a gymsmkik.hu honlapon és a GYMSM KIK közösségi média felületein tájékozódhatnak. A rendezvénysorozat az MKIK Vállalkozásfejlesztési Projekt keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.