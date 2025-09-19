Kapcsolatépítés és tudásmegosztás a mosonmagyaróvári Beszállítói Klubban

A Flesch Központ csütörtökön adott otthont a kereskedelmi és iparkamara által szervezett Beszállítói Klub szeptemberi programjának.

A beszállítói klub keretében Tóth Gábor térségi elnök és az I.G. Gasket International Kft. irodavezetője, Kovács Marianna részére emléklapot adott át

Fotó: Mészely Réka

Beszállítói klub a kapcsolatépítésért

– Tavaly ősszel hagyományteremtő szándékkal indítottuk el programsorozatunkat. A kis- és középvállalkozások számára szeretnénk megmutatni a térség vállalkozásaival való együttműködési és beszállítási lehetőségeket – emelte ki köszöntőjében Tóth Gábor térségi elnök.

Az üzleti életben jelen kell lenni – vallja Horváth Ferenc, a Mosonmagyaróvári Térség elnökségi tagja, a HDT Veritas Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a hasonló, üzletfejlesztést célzó programok a kapcsolatbővítés, tudásmegosztás céljára is kiválóak.

Komáromi Mónika, a KKV Klub elnökségi tagja műsorvezetésével ezúttal a rajkai telephellyel rendelkező I.G. Gasket International Kft.-t Kopácsi Gyula termelésvezető, a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t Kalmárné Dr. Hollósi Erika kommunikációs és ügyfélkapcsolati vezető, a jánossomorjai SFS Group Hungary Kft.-t Nagy Gábor beszerzési vezető és a lébényi TRANSDANUBIA Kft.-t Varga-Oncsik Nóra üzletfejlesztési vezető mutatta be.

A beszélgetés során kitértek arra is, hogy a vállalkozások hogyan választanak beszállítót. Mint kiderült, a flexibilitás, ár-érték arány, megbízhatóság mellett egyre fontosabb az is, hogy vármegyei szolgáltatásokat részesítsenek előnyben.

Ausztria elszív, de lehetőséget is jelet

A kihívásokról is szó esett. Mint elmondták a kiszámíthatóság hiánya mellett Ausztria elszívóképessége miatt a mennyiségi és minőségi munkaerő biztosítása az egyik legnagyobb feladat. De kihívás még az ügyfélszerzés is, és itt viszont a nyugati szomszédunk közelsége éppen lehetőséget jelent. A mesterséges intelligencia, az automatizálás is lehetőség és kihívás is egyben.

A rendezvény az "Így dolgozunk mi! Vállalkozói nyílt napok" rendezvénysorozat nyitó eseménye is volt.