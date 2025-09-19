szeptember 19., péntek

Vállalkozások

1 órája

Kapcsolatépítés és tudásmegosztás a mosonmagyaróvári Beszállítói Klubban

Címkék#kamara#rendezvénysorozat#kommunikációs#ügyfélkapcsolati#Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft#Beszállítói Klub#Így dolgozunk mi Vállalkozói nyílt napok

Rugalmasság, ár-érték arány, megbízhatóság, előnyben a vármegyei szolgáltatók – főként így választanak beszállítót a megkérdezett vállalkozások. Ez derült ki a mosonmagyaróvári Beszállítói Klub szeptemberi programján, amely egyben az "Így dolgozunk mi! Vállalkozói nyílt napok" rendezvénysorozat nyitó eseménye is volt.

Mészely Réka
Kapcsolatépítés és tudásmegosztás a mosonmagyaróvári Beszállítói Klubban

A beszállítói klubban ezúttal négy vállalkozás mutatkozott be

Fotó: Mészely Réka

A Flesch Központ csütörtökön adott otthont a kereskedelmi és iparkamara által szervezett Beszállítói Klub szeptemberi programjának.

A beszállítói klub keretében Tóth Gábor térségi elnök és az I.G. Gasket International Kft. irodavezetője, Kovács Marianna részére emléklapot adott át
A beszállítói klub keretében Tóth Gábor térségi elnök és az I.G. Gasket International Kft. irodavezetője, Kovács Marianna részére emléklapot adott át
Fotó: Mészely Réka

Beszállítói klub a kapcsolatépítésért

– Tavaly ősszel hagyományteremtő szándékkal indítottuk el programsorozatunkat. A kis- és középvállalkozások számára szeretnénk megmutatni a térség vállalkozásaival való együttműködési és beszállítási lehetőségeket – emelte ki köszöntőjében Tóth Gábor térségi elnök.

Az üzleti életben jelen kell lenni – vallja Horváth Ferenc, a Mosonmagyaróvári Térség elnökségi tagja, a HDT Veritas Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint a hasonló, üzletfejlesztést célzó programok a kapcsolatbővítés, tudásmegosztás céljára is kiválóak.

Komáromi Mónika, a KKV Klub elnökségi tagja műsorvezetésével ezúttal a rajkai telephellyel rendelkező I.G. Gasket International Kft.-t Kopácsi Gyula termelésvezető, a mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.-t Kalmárné Dr. Hollósi Erika kommunikációs és ügyfélkapcsolati vezető, a jánossomorjai SFS Group Hungary Kft.-t Nagy Gábor beszerzési vezető és a lébényi TRANSDANUBIA Kft.-t Varga-Oncsik Nóra üzletfejlesztési vezető mutatta be.

A beszélgetés során kitértek arra is, hogy a vállalkozások hogyan választanak beszállítót. Mint kiderült, a flexibilitás, ár-érték arány, megbízhatóság mellett egyre fontosabb az is, hogy vármegyei szolgáltatásokat részesítsenek előnyben.

Ausztria elszív, de lehetőséget is jelet

A kihívásokról is szó esett. Mint elmondták a kiszámíthatóság hiánya mellett Ausztria elszívóképessége miatt a mennyiségi és minőségi munkaerő biztosítása az egyik legnagyobb feladat. De kihívás még az ügyfélszerzés is, és itt viszont a nyugati szomszédunk közelsége éppen lehetőséget jelent. A mesterséges intelligencia, az automatizálás is lehetőség és kihívás is egyben.

A rendezvény az "Így dolgozunk mi! Vállalkozói nyílt napok" rendezvénysorozat nyitó eseménye is volt. 

A következő vállalkozásokhoz lehet majd regisztrálni a kamara honlapján nyílt napra: Family-Friss Kft. Mosonmagyaróvár, Farendee Kft. Győr, Fólia-Szabó Kft. Mosonmagyaróvár, Hero Group Kft. Mosonmagyaróvár, Horváth Tamás EV (megvalositopartner.hu) Győr, IMEX Filtertechnika Kft. Sopron, Karbantarto.hu Kft. Győr, KNEIM GM Kft. Mosonmagyaróvár, MOVMAKER Kft. Mosonmagyaróvár, MTKI Kft. Mosonmagyaróvár , Nine Company Kft. Győr, OpenOnline Kft. Győr, PrinterBarta Kft. Mosonmagyaróvár, TRANSDANUBIA Logisztikai Kft. Lébény. A részletekről a kamara térségi irodájában, a gymsmkik.hu honlapon és a GYMSM KIK közösségi média felületein tájékozódhatnak. A rendezvénysorozat az MKIK Vállalkozásfejlesztési Projekt keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg. 

 

 

