szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagár

21 perce

Eláruljuk, hol tankolhat a legolcsóbban Győrben!

Címkék#benzinkút#legolcsóbb#gázolaj#benzin#tankolás

Az üzemanyagárak minden sofőr pénztárcáját jelentősen elvékonyítják. Mutatjuk, mely benzinkutakon úszhatja meg a legolcsóbban a tankolást.

Kisalföld.hu

Összegyűjtöttük, melyik győri benzinkutakon tankolhat a legolcsóbban. A benzinkutak neve mellett a lelőhelye és az üzemanyag ára látható.

Mutatjuk, mely benzinkutakon tankolhat a legolcsóbban, hogy ne vékonyodjon el a pénztárcája.
Mutatjuk, mely benzinkutakon tankolhat a legolcsóbban, hogy ne vékonyodjon el a pénztárcája. Fotóillusztráció: pexels.com

A legolcsóbb benzinkutak Győrben

A legolcsóbb 95-ös benzin E10 Győr és környékén

  1. Mobil Petrol Győr, Szigethy A-Táncsics M u. sarok 579,9/liter
  2. Mobil Petrol Győr, Csipkegyári utca 1 579,9/liter
  3. Concordia Trans Kft. Győr, Győri út 2/A. Ménfőcsanak 581,0/liter
  4. Mol Partner+ Győr, Farkas Mátyás utca 4. 584,9/liter
  5. Orlen Abda, Bécsi út 186. 586,0/liter
  6. MOL Abda, Bécsi u. 1. 588,0/liter
  7. MOL Győr, Nagymegyeri út 589,0/liter
  8. Shell Győr, Királyszéki u. 33. 589,9/liter
  9. OMW Győr, Szent István út 590,9/liter
  10. OMW Győr, Pápai út 771. 590,9/liter
  11. Shell Győr, Domb u. 2-4. 592,9/liter

A legolcsóbb gázolaj Győr és környékén

  1. Mol Partner+ Győr, Farkas Mátyás utca 4. 576,9/liter
  2. Concordia Trans Kft. Győr, Győri út 2/A. Ménfőcsanak 578,0/liter
  3. Mobil Petrol Győr, Szigethy A-Táncsics M u. sarok 579,9/liter
  4. Mobil Petrol Győr, Csipkegyári utca 1 579,9/liter
  5. Orlen Abda, Bécsi út 186. 585,0/liter
  6. Shell Győr, Királyszéki u. 33. 586,9/liter
  7. Shell Győr, Domb u. 2-4. 586,9/liter
  8. MOL Abda, Bécsi u. 1. 587,0/liter
  9. MOL Győr, Nagymegyeri út 588,0/liter
  10. OMW Győr, Szent István út 588,9/liter
  11. OMW Győr, Pápai út 771. 588,9/liter

- írta a holtankoljak.hu, melynek weboldalán további információkat is talál az árakról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu